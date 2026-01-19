4千億宜蘭高鐵爭議 卓榮泰稱「都有讀張景森的臉書」

前政務委員張景森 圖：張景森臉書

[Newtalk新聞] 前政務委員張景森近日來臉書連發數篇反對經費高達4千億的宜蘭高鐵，雖然鐵道局出面反駁，但張景森今(19)日臉書透露，行政院長卓榮泰告訴他，「都有讀你的臉書」，也轉交交通部長陳世凱研究。另外，政務委員馬永成也一臉苦瓜拜託他：「不要再傳Line給我了。」「院長都有在看了，不用再傳給我了。」

張景森說，上週末，我破例參加了一場婚禮。退休以後，我幾乎不再出席這類場合。但這一次例外，因為新郎是國安會副秘書長李問，一位民進黨的接班世代中，我最欣賞、也寄予高度期待的年輕政治工作者。這場婚禮無意間成為我近距離觀察當前政策運作的一個特殊窗口。

張景森說，總統與行政院長坐在主桌，而我被安排在旁邊的第一桌。第一、第二桌，幾乎集中了現任民進黨政府中最重要的政治領導人。

張景森說，他先到場。稍後行政卓院長進來後，走到第一桌與我握手寒暄了一下。他主動提到北宜高鐵案，表示他「都有讀你的臉書」，也已經把我的意見「轉交給世凱（交通部長）研究」。他向卓表示感謝，也說明：如果交通部有需要，樂意跟他們見面，當面提供意見。

張景森說，之後總統到場。我到主桌敬酒，總統把我拉到一旁，跟他說了幾句話，內容與高鐵無關。但顯示賴對國家政策細節掌握的很好。宜蘭高鐵的問題，賴不可能不關心。也許還不到賴表態的時候，因此張並沒有趁機跟他提高鐵的事情，避免造成他的困擾。

張景森說，婚宴過程中那些「低聲細語」更重要。與他打招呼的人，幾乎都會壓低聲音對他說：「你說得對。」似乎大家對興建宜蘭高鐵，都抱有疑慮。

張景森說，同桌的，有前任與現任幾位部長級政務官，包括行政院目前最核心的幾位決策人物。張向他們表達「大家辛苦了！」其中一位笑著對張說：「您不要天天寫臉書，我們就不會這麼辛苦了。」全桌大笑！

張景森說，這句話是玩笑，卻也是真心話。看來行政院對張的意見是認真看待、確實研究的，這一點讓張覺得比較寬心。「當然，我知道他們必須面對的是政治問題，而不是單純的政策問題。自然沒有像我這樣子可以每天輕鬆說話」。

張景森說，在整場婚禮中，只有一位退休教授表達支持宜蘭高鐵。他的理由是：「台灣這麼小，應該要有環島高鐵；如果有環島高鐵，宜蘭自然該有一站。」張回答得很清楚：「環島高鐵」只是構想，如果可行性研究通過，決定要興建環島高鐵，那宜蘭設站是必然結果；但如果環島高鐵本身尚未證明可行，卻單獨先拉一條宜蘭支線，那它最後可能變成一條盲腸線。這位教授點頭稱是，表示同意這個決策的邏輯和次序。除此之外，我沒有再聽到任何一位支持興建宜蘭高鐵的聲音。

張景森說，反倒是30年前拖張下水進入政壇的馬永成政委，一臉苦瓜拜託張：「不要再傳Line給我了。」他笑著說：「院長都有在看了，不用再傳給我了。」那表情，像是真的被張煩到了。

張景森說，這兩天也特別注意到宜蘭當地的民意反映。並不如一些人想像的，壓倒性的支持宜蘭高鐵。宜蘭縣政府支持高鐵的貼文下，超過一半是反對的聲音。民進黨提名的候選人正式表態支持高鐵，結果po文底下的留言也是一片反對。許多留言者明確表示：「我支持你，但我不支持北宜高鐵。」

張景森說，這些人認同民進黨、認同民進黨候選人的選民，真是可愛。不會被政治顏色影響他們的理智判斷，他們依然清楚了解：這是一個錯誤的計畫。到目前為止，支持宜蘭高鐵的人，幾乎已經無法再從「改善北宜交通」的角度為高鐵辯護。剩下的說法，只有一句話：「宜蘭蓋了高鐵，方便跟中南部來往，納入國土一日生活圈。」但這個論點，本身就站不住腳。

張景森說，一日生活圈，指的是「能否一日之內往返全國各地」，而不是「能否一日之內搭高鐵往返全國各地」。就這個標準而言，宜蘭納入一日生活圈的瓶頸始終在北宜這一段。只要改善北宜這一段的交通，不論採用何種方式，都能達成同樣效果，不一定需要高鐵。現在真正值得關注的，已經不是「宜蘭該不該蓋高鐵」。而是：一個幾乎沒有人真心支持的政策，為什麼會一步步變成現實的政策？

張景森說，我們必須關心的是：當其他部會、院長，甚至總統都意識到這個案子可能問題重重時，他們會怎麼處理？是停下來修正？還是因為某些非理性因素，繼續往前推？這才是真正關乎國家未來的問題。因為這不只是高鐵問題，而是所有國家重大政策是否仍然遵循理性決策機制的問題。看看執政團隊如何處理宜蘭高鐵，就可以看出來：台灣未來政治會不會跟過去有所不同？

