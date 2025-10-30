4千元被A還遭控偽造？婦人持菜刀銀行「理論」與警對峙

婦人懷疑戶頭少4000元，持菜刀到銀行理論，跟警方對峙。（圖／TVBS）

南投埔里一名婦人因四千元存款糾紛在合作金庫持菜刀抗議，引發一場驚險對峙。事件起因是婦人發現媳婦代為存入的四千元僅用手寫方式登記，前往銀行詢問卻被指控偽造文書，憤而持菜刀到場理論。警方趕抵現場後與婦人展開對話，試圖安撫其情緒，最終成功奪下菜刀並將婦人帶回警局，暫時解除了危機。埔里警分局正調查雙方說法以釐清真相。

婦人懷疑戶頭少4000元，持菜刀到銀行理論，跟警方對峙。（圖／TVBS）

事發於30日白天，南投埔里一間合作金庫發生持刀對峙事件。當時婦人情緒激動，手持菜刀與警方對話，警方一再要求她放下菜刀，婦人卻拒絕配合，甚至不停晃動菜刀表達不滿。婦人向警方解釋，她曾請媳婦到銀行存入四千元，但因銀行電腦故障無法正常入帳，只在存摺上用筆手寫登記。當她發現後要求媳婦前往銀行詢問，卻被銀行行員指控偽造文書，這讓她無法接受，憤而持菜刀前往銀行理論。

廣告 廣告

即使警方到場，婦人仍情緒激昂。當警方詢問存摺下落並要求聯繫她的媳婦時，婦人顯得抗拒，不願配合提供資訊。她質疑警方的辦案能力，並拒絕提供進一步證明。埔里警分局副分局長謝耀賢表示，初步調查顯示，該名女性民眾前往合作金庫欲提款新台幣4000元，但因其帳戶已銷戶而無法成功提取。

婦人懷疑戶頭少4000元，持菜刀到銀行理論，跟警方對峙。（圖／TVBS）

所幸在緊張對峙後，警方成功將菜刀從婦人手中奪下，並將她暫時帶回警局安置，危機得以解除。為了釐清雙方是否存在誤會，警方除了請銀行內部進行調查外，也將通知婦人家屬到案說明，希望能共同解開這起糾紛的謎團。整起事件反映了溝通不良可能導致的嚴重後果，也提醒大家在處理金融事務時保留完整證據的重要性。

更多 TVBS 報導

男持布袋闖銀行勒索500萬「威脅開槍」 保全見破手腳快 嫌犯落網

依蕾特布丁被偷吃？ 婦「擲筊」又報警 2警車到場「竟在車底」

民眾反鎖ATM區「全身蓋白被」入睡 警察敲門竟遭無視

婦人巷弄落單遭尾隨！搶匪一把扯斷「珍貴項鍊」 金飾已遭燒熔

