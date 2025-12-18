「4千年一遇美女」遭控嚴重經濟犯罪！前東家開撕撂狠話：將舉報

鞠婧禕遭控嚴重經濟犯罪，前東家撂狠話向國家舉報。（圖／微博 鞠婧禕）

大陸女星鞠婧禕憑藉精緻容顏及仙女氣質備受關注，並擁有「四千年一遇美女」封號，然而，她近期與前東家「絲芭傳媒」爆發合約糾紛，還發表律師聲明揭露前東家的惡行。對此，絲芭傳媒18日透過官方社群發表「最後告知」，揚言將向國家機關舉發她涉及「嚴重經濟犯罪」。

絲芭傳媒指出，由於鞠婧禕多次罔顧事實、編造謊言，利用個人影響力誤導粉絲和社會大眾，並針對公司傳播不實消息，甚至私下利用網軍等非法手段攻擊公司，導致公司形象大受打擊；因此最後一次要求收手，停止抹黑行為，「我司將以長期以來所掌握的大量事實和你們的種種劣跡為依據，將就你本人和你的關聯人等涉嫌嚴重經濟犯罪的行為，擇日向國家相關監管機構，媒體和社會公眾進行全網公開實名舉發。特此告知！」

絲芭傳媒向鞠婧禕發表最後告知。（圖／微博 絲芭傳媒）

事實上，鞠婧禕主張與前東家的合約2024年6月就終止，但絲芭傳媒聲稱一份2018年的補充協議，已將合約延長至2033年，隨後網路上開始傳聞鞠婧禕在合約期間工資低，疑似遭長期受壓榨等訊息，就連鞠婧禕17日也發表律師聲明，透露前東家在合約期間多項違約、解約後仍對外阻擋工作等，掀起熱議。

不過，絲芭傳媒連日在社群發文，並曬出多則證據，否認工資低、未納稅等謠言，更直問：「如果按鞠婧禕所說合約已自然到期，請問起訴法院主張終止合約、解除合約是為何？補充協議如果不是本人簽名，為何要在司法鑑定報告描述上玩一個文字的文字遊戲、又為何要主動申請撤訴？社會公眾期待一個合理的解釋。」至於鞠婧禕方面，目前尚未做出最新回應。

