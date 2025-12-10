4千萬勞斯萊斯國道「任性硬切」猛撞遊覽車 天價維修費恐破200萬

記者潘靚緯／台中報導

一輛白色勞斯萊斯閃方向燈後，準備切入中線車道，擦撞遊覽車車尾。(圖／翻攝畫面）

一輛新車要價4千萬的勞斯萊斯幻影二代（Rolls-Royce Phantom Series II），7日行駛在國道一號雲林西螺路段，變換車道時疑似未注意後方大型車距離與位置，強行切入中線車道，車尾與遊覽車發生碰撞，撞擊瞬間的影片曝光，駕駛驚呼「喔！Rolls-Royce！」，畫面在網路掀起熱議。警方表示未接獲報案，但根據了解，遊覽車業者未提告，雙方已私下和解。

勞斯萊斯幻影在國道撞上遊覽車，維修費恐破200萬。(圖／翻攝畫面）

根據Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳的行車紀錄器畫面顯示，一輛白色勞斯萊斯行駛於外側車道，雖然勞斯萊斯有打方向燈，但遊覽車車頭早已超車，越過勞斯萊斯，豪車駕駛仍持續往左切，結果車尾位置擦撞到遊覽車右前側保險桿，最終撞上遊覽車左後方車尾及保險桿，遊覽車駕駛緊急煞車並下車查看，神情相當憤怒。錄到全程的前車駕駛在車內驚呼：「喔！Rolls-Royce！」，聲音難掩驚訝。

據了解，肇事的勞斯萊斯為phantom drophead coupe，全球頂級手工打造，配備星空車頂、劇院級後座空間，落地價約1800萬至4000萬元，不少高端人士與宗教界名人都愛開這款車，維修費更是天價，不少網友驚呼是「超級昂貴的一撞」。

遭碰撞的遊覽車業者事後拒絕訪問，但私下透露，碰撞當下沒有報案，雙方是私下和解，對於遭撞一事，業者低調表示「在外面跑都會遇到」，人沒事就好。

目測豪車保險桿、右大燈、右葉子板和鋁圈的部位受損，根據進口車商預估，若送回總代理維修，無法像一般轎車提供板金偉修，會以更換工法修復，維修費粗估200至250萬左右。

