4千萬打造台中太平區清潔隊新廳舍 盧秀燕：獻給英雄的新年禮物

中市府花費4千萬打造台中太平區清潔隊新廳舍，市長盧秀燕說，正式啟用，是獻給英雄的新年禮物。（圖：中市府提供）

台中市政府花費4,128萬元興建的太平區清潔隊新辦公廳舍，今天（17日）正式啟用，市長盧秀燕主持典禮時表示，清潔隊員是最基層也最重要的勞動者，是默默付出的英雄。新年將至，新廳舍落成，是送給太平清潔隊的一份新年禮物。在大家支持下，隊員們必將全力以赴，為台中市的環境清潔與市民服務投入更多心力。

盧秀燕表示，她特別感謝台中市政府環保局及各清潔隊，長期以來服務市民、維護市容景觀的辛勞。這是最辛苦的工作，但同仁始終使命必達，無論颳風或烈日，總是堅守崗位，處理垃圾、維護環境整潔。清潔隊的辦公環境往往位於偏遠地帶，設施也較為簡陋。以太平區清潔隊原址為例，舊隊部是鐵皮屋結構，夏天悶熱如烤箱，冬天寒冷，在這樣的環境中辦公相當辛苦。原建築自民國83年使用至今，已不敷使用，市府全額編列預算改建，以提升同仁辦公品質與服務效率。

盧秀燕指出，她擔任立委期間，就開始關注相關議題，例如爭取北屯區清潔隊隊部用地，持續改善各區清潔隊的辦公環境與設施，直至她任市長以來，市府不斷持續優化清潔隊環境。她感謝議員們的質詢與建言，包括不分黨派議員的全力支持，讓此項總經費四千多萬的改建工程得以實現。此外，也要特別感謝江德海里長與胡長志里長，無償借用活動中心作為清潔隊施工期間的臨時辦公空間，使工程得以順利推進。

盧秀燕強調，太平區近年人口快速成長，已突破20萬人，成為台中第四大行政區。為因應人口增加，市府持續推動各項建設，包括清潔隊部改建、公托擴建、區公所重建、國民運動中心啟用，以及市民大道、美樂地公園等公共設施，讓建設與發展同步。中市人口已突破286萬，持續正成長，有賴全體市民與各行各業共同努力，建設家園、促進城市進步。清潔隊員是最基層也最重要的勞動者，必須看見他們、照顧他們。她謹代表清潔隊員與環保局，向所有支持此項工作的夥伴致上最深感謝。

環保局說，新廳舍A棟為雙層辦公空間與會議室；B棟設有資源回收站及簡易維修廠，用於垃圾暫存、分類與車輛保養。周邊搭配綠地規劃，實現廳舍公園化並整合辦公與資源回收站功能，從規劃到完工克服許多挑戰，終建成符合現代需求的專業基地。

環保局表示，市府近年持續改善全市清潔隊環境，包括廳舍新建與安全防護升級，讓同仁在安全舒適的環境中執行任務，市民也能享有更優質的環境服務。未來將持續推動各區清潔隊環境改善，建立現代化、系統化的作業體系，落實永續城市治理。（寇世菁報導）