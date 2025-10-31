4千萬被詐騙2／國產人工水晶體醫材廠搶市占率 「這家」醫院全國開白內障都用

奈米醫材所新竹總部所生產的人工水晶體，已打入國內大型醫院採購體系。（圖／黃耀徵攝）

奈米醫材（6612）突飛來一起美國詐騙事件，讓外界注意到這一家生技醫材商，從美國塗層起家切入白內障手術植入器、高階水晶體，國產品牌aspicio、Asqelio單打獨鬥辛苦打世界盃市場；CTWANT記者調查，目前已打入長庚醫院體系，多名醫師透露品質不輸給其他知名國際品牌。

CTWANT調查，由於奈米醫材在全球白內障手術人工水晶體塗層市場約有5成市占率，堪稱市場寡占者，也就是說，全球每2個人工水晶體植入器中，就有1個使用奈米醫材的塗層技術，其客戶包括全球最大眼科藥廠及人工水晶體龍頭企業，這使奈米醫材成為全球醫療器材塗層市占率第一大且最具競爭力的公司。

廣告 廣告

這讓創辦人樂亦宏等思考開展奈米醫材產品線，從塗層、到植入器，再到人工水晶體的研發與製造，專注施作白內障手術、眼科系列的醫材產品，並從美國開始，併購大陸、美國等多家公司，作為台灣、美國、中國等區域市場的生產與行銷基地。

陳秉淳帶領著CTWANT採訪團隊參觀人工水晶體製造產線，其中最大關鍵在於車床削床、拋光與高精密度光學設計，以及品管、包裝產能線，皆在台灣自行研發與生產製造；人工水晶體除了具備一般常見過濾紫外線的功能外，亦有抗藍光、矯正散光、老花眼、近視及遠視等進階效果可供民眾選擇。

奈米醫材的創辦人樂亦宏，在美國創業研發施作白內障手術的「塗層」開始，逐步地建立起相關一條龍產品系列。（圖／報系資料照）

奈米醫材的人工水晶體產品系列主要分為四大類型：單焦點（Monofocal）、進階單焦點延伸焦段（Pluris™）、延伸焦段（Extended Depth of Focus，EDOF）及三焦點（Trifocal），每種系列都有散光矯正型（Toric）款式，滿足不同患者的視覺需求。

此外，奈米醫材的人工水晶體植入器，包括bioli、lioli、pioli等系列，以及因應市場趨勢，還有預載式植入器系統（預先將透明片或黃片的人工水晶體，裝載於導引器中），強調提升手術效率與安全性。

陳秉淳說，國際市場方面，奈米醫材積極布局歐洲、澳洲、南美、中東、東南亞等區域，並已通過歐盟MDR及CE認證。特別是在歐洲市場，於西班牙的人工水晶體市占率約8％，高階產品市占率達15％。美國則因收購MBI公司增強了品牌與通路覆蓋。

眼科施作白內障手術人工水晶體的植入器，奈米醫材的「塗層」即是在植入器與人體接觸的尖端處。（圖／黃耀徵攝）

市場評估，預計在未來3至5年內，全球高階人工水晶體及散光矯正型產品的使用比例將大幅提升，有望帶動整體銷售大幅度成長。

奈米醫材通過收購MBI公司並整合品牌與通路，增加了在全球市場覆蓋，由於眼科醫材市場競爭激烈，奈米醫材仍在擴張期，專注於高端產品線的推廣；因此奈米醫材現在則是專注歐洲（西班牙、法國、德國等）、中東（沙烏地阿拉伯）、亞洲（越南、台灣）等市場行銷。

奈米醫材正透過兩家位於美國子公司AST VisionCare Inc.（ASTVC-US）與Millennium Biomedical, Inc.（MBI），進行全球市場擴展與佈局。

「ASTVC-US」該公司位於美國東岸（麻州），是奈米醫材百分百持股的重要子公司，主要負責人工水晶體產品的銷售及市場拓展。2025年9月，ASTVC-US遭遇重大詐騙事件，因冒名偽造電子郵件，導致應收的現金股利142.5萬美元被匯入假帳號並遭盜取，造成約新台幣4300萬元的資金損失。

MBI位於美國西岸（加州），成立於1997年，是一家知名的老牌人工水晶體製造商。奈米醫材於2024年7月透過美國子公司ASTVC收購MBI 100％股權，整合其產品線與經銷體系，增強集團在美國及全球市場的競爭力。

奈米醫材立足台灣推國產自有品牌，並以歐洲為世界盃主力戰場。圖為台灣總部營運團隊，中為總經理陳秉淳，左為研發部副總林俊銘，右為財會部副總陳丹荔。（圖／黃耀徵攝）

目前在歐洲，尤其是西班牙的人工水晶體市場，奈米醫材約有8％的銷售市佔率，高階產品市佔率大約達15％；2025年7月已通過歐盟MDR及CE認證，積極布局覆蓋多個歐洲國家，為其主要成長戰略區域。

奈米醫材於中國設有子公司碩創（上海）醫療器械有限公司，主要負責人工水晶體及植入系統的生產與銷售；現已陸續取得多項中國國家藥品監督管理局（NMPA）註冊證，包括人工水晶體及預載式植入系統的多款產品，開始簽訂多個省份的經銷合約，展開產品銷售與市場拓展。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

4千萬被詐騙1／奈米醫材美國子公司股利泡湯 詐團假帳號攪亂二樁好消息

粿粿爆跟王子同居「免費住昆凌5千萬豪宅」 網友湧IG怒喊：房子收回來

粿粿不倫戀早曝光！2個月前他爆「手握出軌好友證據」 網友瘋朝聖留言