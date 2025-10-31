4千萬被詐騙2／國產人工水晶體醫材廠搶市占率 「這家」醫院全國開白內障都用
奈米醫材（6612）突飛來一起美國詐騙事件，讓外界注意到這一家生技醫材商，從美國塗層起家切入白內障手術植入器、高階水晶體，國產品牌aspicio、Asqelio單打獨鬥辛苦打世界盃市場；CTWANT記者調查，目前已打入長庚醫院體系，多名醫師透露品質不輸給其他知名國際品牌。
CTWANT調查，由於奈米醫材在全球白內障手術人工水晶體塗層市場約有5成市占率，堪稱市場寡占者，也就是說，全球每2個人工水晶體植入器中，就有1個使用奈米醫材的塗層技術，其客戶包括全球最大眼科藥廠及人工水晶體龍頭企業，這使奈米醫材成為全球醫療器材塗層市占率第一大且最具競爭力的公司。
這讓創辦人樂亦宏等思考開展奈米醫材產品線，從塗層、到植入器，再到人工水晶體的研發與製造，專注施作白內障手術、眼科系列的醫材產品，並從美國開始，併購大陸、美國等多家公司，作為台灣、美國、中國等區域市場的生產與行銷基地。
陳秉淳帶領著CTWANT採訪團隊參觀人工水晶體製造產線，其中最大關鍵在於車床削床、拋光與高精密度光學設計，以及品管、包裝產能線，皆在台灣自行研發與生產製造；人工水晶體除了具備一般常見過濾紫外線的功能外，亦有抗藍光、矯正散光、老花眼、近視及遠視等進階效果可供民眾選擇。
奈米醫材的人工水晶體產品系列主要分為四大類型：單焦點（Monofocal）、進階單焦點延伸焦段（Pluris™）、延伸焦段（Extended Depth of Focus，EDOF）及三焦點（Trifocal），每種系列都有散光矯正型（Toric）款式，滿足不同患者的視覺需求。
此外，奈米醫材的人工水晶體植入器，包括bioli、lioli、pioli等系列，以及因應市場趨勢，還有預載式植入器系統（預先將透明片或黃片的人工水晶體，裝載於導引器中），強調提升手術效率與安全性。
陳秉淳說，國際市場方面，奈米醫材積極布局歐洲、澳洲、南美、中東、東南亞等區域，並已通過歐盟MDR及CE認證。特別是在歐洲市場，於西班牙的人工水晶體市占率約8％，高階產品市占率達15％。美國則因收購MBI公司增強了品牌與通路覆蓋。
市場評估，預計在未來3至5年內，全球高階人工水晶體及散光矯正型產品的使用比例將大幅提升，有望帶動整體銷售大幅度成長。
奈米醫材通過收購MBI公司並整合品牌與通路，增加了在全球市場覆蓋，由於眼科醫材市場競爭激烈，奈米醫材仍在擴張期，專注於高端產品線的推廣；因此奈米醫材現在則是專注歐洲（西班牙、法國、德國等）、中東（沙烏地阿拉伯）、亞洲（越南、台灣）等市場行銷。
奈米醫材正透過兩家位於美國子公司AST VisionCare Inc.（ASTVC-US）與Millennium Biomedical, Inc.（MBI），進行全球市場擴展與佈局。
「ASTVC-US」該公司位於美國東岸（麻州），是奈米醫材百分百持股的重要子公司，主要負責人工水晶體產品的銷售及市場拓展。2025年9月，ASTVC-US遭遇重大詐騙事件，因冒名偽造電子郵件，導致應收的現金股利142.5萬美元被匯入假帳號並遭盜取，造成約新台幣4300萬元的資金損失。
MBI位於美國西岸（加州），成立於1997年，是一家知名的老牌人工水晶體製造商。奈米醫材於2024年7月透過美國子公司ASTVC收購MBI 100％股權，整合其產品線與經銷體系，增強集團在美國及全球市場的競爭力。
目前在歐洲，尤其是西班牙的人工水晶體市場，奈米醫材約有8％的銷售市佔率，高階產品市佔率大約達15％；2025年7月已通過歐盟MDR及CE認證，積極布局覆蓋多個歐洲國家，為其主要成長戰略區域。
奈米醫材於中國設有子公司碩創（上海）醫療器械有限公司，主要負責人工水晶體及植入系統的生產與銷售；現已陸續取得多項中國國家藥品監督管理局（NMPA）註冊證，包括人工水晶體及預載式植入系統的多款產品，開始簽訂多個省份的經銷合約，展開產品銷售與市場拓展。
看更多 CTWANT 文章
4千萬被詐騙1／奈米醫材美國子公司股利泡湯 詐團假帳號攪亂二樁好消息
粿粿爆跟王子同居「免費住昆凌5千萬豪宅」 網友湧IG怒喊：房子收回來
粿粿不倫戀早曝光！2個月前他爆「手握出軌好友證據」 網友瘋朝聖留言
其他人也在看
4千萬被詐騙1／奈米醫材美國子公司股利泡湯 詐團假帳號攪亂二樁好消息
奈米醫材（6612）總經理陳秉淳一年前，從李威聯（William Lee）手中接掌職位，李為奈米共同創辦人之一，他現在專注醫材產品歐洲市場拓展與臨床研究；而最大股東、也是共同創辦人的董事長樂亦宏，則是負責集團全球整體營運。台灣總公司奈米醫材在今年9月8日當天下午5時許，發...CTWANT ・ 33 分鐘前
科技股熱潮持續！美股四大指數小漲 台指期盤後跌165點
即時中心／林耿郁報導蘋果與亞馬遜財報亮眼，帶動科技股買盤情緒，華爾街主要指數週五收高，那斯達克指數漲143點、或0.61%，收在23724，週升2.2%；道瓊小漲40點、或0.09%，本週漲幅達0.8%；標普500和費半指數也分別漲0.26%和0.18%，其中標普500週線收漲0.7%。民視財經網 ・ 52 分鐘前
全民用眼過度！眼疾住診破200萬件 這家推巿場唯一眼睛險
數位生活帶來便利，但長時間用眼也增加了視力風險；再加上慢性病與意外事故，都可能成為眼部的隱形威脅。根據衛福部全民健康保險醫療統計，眼部及其附屬器官疾病的住診件數在民國112年突破兩百萬件，其中白內障及青光眼住診件數也逐年攀升，顯示眼部疾病已成為國人文明疾病。而針對白內障的手術治療費用，雖有健保給付，但若選用自費人工水晶體，依不同需求仍要額外自費約NT$3萬元至NT$11萬元不等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
川習會落幕「沒提台灣」反成市場定心丸/6千億量能多空對峙 台股創高後震盪小跌/美中貿易風向轉暖 萬海亮燈陽明長榮啟航｜Yahoo財經掃描
美股周三漲跌互見，聯準會如預期降息1碼，但主席鮑爾在會後釋出「12月不一定再降息」的鷹派訊號，導致漲勢收斂。道瓊指數下跌0.16%，標普500指數微跌0.3點，那斯達克上漲0.55%，費半漲1.85%續創歷史新高。企業財報期進入高峰，截至目前標普500中已有222家公布財報，84%優於預期。科技巨頭財報各有消長：Meta因認列近160億美元一次性費用而盤後大跌逾8%，微軟因資本支出高漲小挫2%，Alphabet靠雲端業務強勁勁揚5%，輝達漲2.99%再創新高、成為首家市值突破5兆美元企業，台積電ADR同步上漲約1.18%。亞股漲跌分歧，日股小漲0.04%收51,325點，續站51000點之上，韓股同樣微幅走揚，震盪後守在4000點上；港股則回落，上證指數同樣走弱。台股今（30）日開高震盪，盤中再創28,527點新高，終場小跌7.21點收28,287.53點，成交量放大至6,157億元。台積電(2330)盤中觸1520元、收平盤1505元；鴻海(2317)小漲，緯穎(6669)、智邦(2345)漲逾4%，強勢撐盤。傳產的航運族群受川習會善意與關稅下調激勵強彈，萬海(2615)亮燈漲停、陽明(2609)、長榮(2603)齊揚。網通概念股如訊舟(3047)、華電網(6163)漲停，記憶體股南亞科(2408)、力積電(6770)續強。反觀台達電(2308)、光寶科(2301)法說後重挫，盤面多空拉鋸，指數高檔震盪。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
萬聖節外資倒貨不給糖 台積電遭砍台股尾盤翻黑/黃仁勳「仁來瘋」席捲南韓 股民追買輝達點燃AI信仰/AI電網概念沸騰 重電三雄強勢亮燈｜Yahoo財經掃描
美股受Meta與微軟財報衝擊，加上聯準會主席鮑爾談話偏鷹，四大指數全面收低。道瓊指數下跌0.23%，標普500指數跌0.99%，那斯達克指數下挫1.57%，費城半導體指數也重跌1.53%。Meta因認列《大而美法案》一次性費用160億美元、明年AI資本支出大增，股價暴跌逾11%；微軟雖雲端營收年增40%，但龐大Capex引發疑慮，收黑近3%；反觀Alphabet營收優於預期、股價逆勢漲2.5%創新高；輝達拉回2%，市值回落至4.94兆美元。台積電ADR同步走弱跌近1%。亞股漲跌互見，日股大漲1085點至52,411點，再創歷史新高；韓股漲勢相對收斂，小漲20點；港股回檔376點、跌幅1.43%，陸股同樣走低。市場仍關注川習會後中美稀土與關稅協議後續發展。台股今（31）日早盤一度衝高至28,489點，但尾盤賣壓出籠翻黑，終場下跌54.18點、收28,233.35點，成交量5,594億元，周線連五紅、月線連六紅。台積電(2330)盤中觸及1525元再寫天價，惟尾盤遭1.4萬張賣單砸盤、收1500元跌5元，壓抑大盤表現。高價股表現分歧，信驊(5274)大漲260元、緯穎(6669)上漲65元雙創高；台達電(2308)跌破千元收995元，鴻海(2317)跌1.72%。PCB族群因台光電(2383)季報亮眼領軍，金像電(2368)、高技(5439)齊攻漲停；重電股華城(1519)、亞力(1514)、士電(1503)聯袂漲停掀多頭火花。傳產族群中，航運、塑膠、紡織相對疲弱，整體盤勢雖高檔震盪，但人氣與資金仍在場內輪動。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 12 小時前
「12星座」11月運勢搶先看！ 金牛防破財、射手有貴人相助
進入十一月，季節轉換，台灣迎來了立冬和小雪兩個節氣，這不僅是氣溫的變化，也預示著星象能量的重大轉變。塔羅老師艾菲爾分享，本月星空中，有許多值得關注的焦點：水星和木星相繼開始逆行，將過去未解決的問題、停滯的計畫再度帶回檯面，引導向內探索和修訂。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
三菱雙棲小帥開戰小休旅市場 預售79.9萬元起搶攻年輕市場
全新Mitsubishi XFORCE國產小休旅即將要登場，中華三菱近來首款全新車款，可是能都會、越野雙魂一次讓你滿足的新車，中華汽車11/3起全台正式開放預售，還同步開放線上試乘預約，還沒發表上市讓你開開看。鏡報 ・ 12 小時前
比手抖更早出現！研究曝「1動作」變慢 8.8年後得巴金森氏症
巴金森氏症是神經退化疾病，一般會聯想到手抖的症狀，但醫師黃軒表示，德國最新研究發現，轉身這一動作若變慢，竟能提前8.8年預測預測巴金森氏症，可在轉患者明顯手抖前，就反映出神經系統異常，若能早期發現，有助於延緩疾病惡化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
5星飯店長大3／董事長親自面試洗碗工 讓員工挑公司
入職旅館業數十年，Two Tails Hotel董事長馮傑在中國大陸待過多間君悅酒店後，決定回家鄉高雄參與5星級酒店創建。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
女軍官想留營體格超重被打槍 找同僚竄改「BMI」數據結局超慘
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 桃園陸軍某部隊一名廖姓女軍官，因年度體檢BMI超過標準，恐將無法繼續留營，竟找來同僚林姓軍官幫忙協助變造體檢表，廖女再將竄改過的的體檢表陳報人事官審核，最終成功獲得留營。但不久後被部隊發現，報請憲兵隊將2人移送法辦，經桃園地檢署全案偵結後，依偽造文書罪嫌將2人提起公訴。 檢方調查，廖女與林男皆在桃園的陸軍某部隊的人事...匯流新聞網 ・ 14 小時前
要喝什麼自己裝！ 自助式飲料 佛心價20元
屏東萬巒有一間自助式飲料店，想喝什麼飲料自己裝，還有珍珠、椰果等配料，也通通自己加，一杯700 C.C.，不管什麼飲料一律20元，吸引不少民眾好奇嘗鮮，76歲的老闆年輕時開手搖飲料店，三年前中風後，他改變策略，讓顧客自己DIY調飲料，也是最省人力成本的方式。 #屏東#自助式飲料店#佛心價20元東森新聞影音 ・ 10 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝！醫列3地雷食物
[NOWnews今日新聞]歌手坣娜傳出罹患「癌王」胰臟癌病逝，享年59歲，對此，胃腸肝膽科醫師錢政弘點名3類危險食物「愛吃甜食是高危險族群」，因為胰臟本身功能是控制血糖，讓油脂能消化吸收，而胰臟癌跟高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
婚事還沒結成 玉山金市值跌出台股前20強 一周蒸發485億元高過聘金
擁有近60萬股東的玉山金（2891）與三商壽（2867）婚事還沒成？未公告重訊惹議，昨天2家又雙雙於深夜公告，但今天玉山金股價仍慘跌到29.65元，30元大關失守，短短不到一周市值蒸發485億元還高過「聘金」，正式被緯創（3231）超車，擠出台股市值前20大榜單。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
范姜彥豐痛揭粿粿出軌王子 律師曝內幕：以後就給證據說話
范姜彥豐的律師蔡鈞如在Threads上發文表示，雙方協商數個月，仍無法達成共識，前陣子，范姜彥豐連帶孩子與保母一同去看診都被拍到，造成誤會，「為了自清，也為了給自己與孩子，以及社會大眾一份交代，沒有經紀公司、孤軍奮戰的他，鼓起勇氣錄了那段影片。」昨日范姜彥豐發出...CTWANT ・ 38 分鐘前
吳敏求「親自出馬」也沒用？ 旺宏再吞跌停板 外資才買一天就吐光
旺宏日前連日漲停衝新高點，來到39.70元，然而29日公布Q3財報後收益不如預期，每股虧損0.47元，對此，董事長吳敏致歉並承諾將「將重出江湖」，親自帶領團隊，在1年內做出成績。但這並沒有挽回投資人的信心，連兩日苦吞跌停板，跌破十日線來到31.20元。不過，傳言美系外資維持旺宏快閃記憶業務正向觀察不變，並將投資評等Overweight增持、目標價40元均保持不動。EBC東森財經新聞 ・ 20 小時前
盼Blackwell晶片銷中國 黃仁勳稱川普握有決定權
（中央社首爾31日綜合外電報導）人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，他希望輝達最先進的Blackwell晶片能在中國銷售，但決定權握在美國總統川普（Donald Trump）手中。中央社 ・ 11 小時前
阿公驚見12萬信用卡帳單想報警 真相曝光全家傻眼
日本一位70歲退休阿公，某天收到57萬5500日圓（近新台幣12萬元）的信用卡帳單，以為自己被詐騙，沒想到真相出爐超傻眼，因為自己的智慧型手機借給孫子，事後才驚覺帳單暴增。中時財經即時 ・ 1 小時前
蒲亭不獨裁？他揭1事嗆：嘴秋官員會被修理
[NOWnews今日新聞]國民黨新任主席鄭麗文將於明日走馬上任，《德國之聲》今（31）日釋出鄭麗文專訪，鄭麗文語出驚人表示：「蒲亭並不是獨裁者」，讓德國之聲記者直呼：「開啟了一個新的國際理論」，引發綠...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
被動元件夯 國巨＊看旺2026
被動元件龍頭法說釋佳音，鉭電龍頭國巨*（2327）、MLCC二哥三星電機（SEMCO）看旺2026年被動元件需求，MLCC龍頭村田亦調高財務預測，激勵全球被動元件股飆漲，三星電機、村田攜手勁揚8.89％、11.91％。國際大廠看旺2026年被動元件需求，和國巨看法一致，明年被動元件產業市況市場看法正向。工商時報 ・ 2 小時前
「頭痛像被雷劈」49歲六月以為中風送醫！醫揭關鍵原因 中年女性最要小心
49歲藝人六月年初突然頭痛欲裂，她形容像被鐵鎚重擊，血壓飆到180緊急送醫，一度以為中風，檢查後確診「可逆性腦血管收縮症候群」，這個陌生疾病其實是許多高壓族群的隱形威脅。六月確診前兼顧工作、學業和家庭，一年內兩度劇烈頭痛，還出現氣喘、心律不整等症狀，加上家族有心血管病史，讓她驚覺不能再硬撐。 60秒內痛到極點 醫揭「雷擊性頭痛」是可逆性腦血管收縮症候群警訊 輔大醫院神經科張哲誠醫師解釋，可逆性腦血管收縮症候群是腦血管突然緊縮造成的疾病，最典型症狀是短期內反覆發作的雷擊性頭痛，在60秒內達到最痛。這種頭痛常在排便、運動、洗澡或情緒激動時突襲，也可能是藥物引發。每次持續數小時，兩三週內反覆發作。而中年女性患病率是男性的好幾倍，好發於40到50多歲。超過三成患者頭痛時血壓會飆高，常被誤以為中風。張哲誠醫師建議，診斷需靠腦血管攝影，而電腦斷層或磁振造影準確度也有8成。早期檢查可能看不出異常，因為血管收縮從小血管開始向中心蔓延，需要醫師仔細評估症狀。 中年女性注意！ 長期壓力、荷爾蒙變化恐誘發可逆性腦血管收縮症候群 中年女性為何特別危險？張哲誠醫師認為腦血管張力失調是主因，加上內皮功能障礙和交感常春月刊 ・ 14 小時前