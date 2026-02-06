4原因頭髮掉不停！髮縫越來越寬？這樣做改善髮量稀疏





4原因讓頭髮掉不停！洗完澡排水孔老是被掉髮堵塞？髮縫越來越寬？擔心禿頭、髮量稀疏危機，必須先找出掉髮原因，才能真正解決頭皮問題。

4原因頭髮掉不停

4原因頭髮掉不停圖片來源：freepik

頭皮護理專家juliArt覺亞分享，掉髮原因可分為先天與後天2大面向，真正能強健髮根、減緩髮絲流失的關鍵，在於建立正確且穩定的清潔與養護習慣：

1.遺傳、體質、生理因素：先天型的體質因素，如生理週期、產後、更年期或甲狀腺功能變化等生理機能波動時，皆可能影響髮根穩定度，進而出現階段性的掉髮問題。

2.飲食作息：後天因素則更與日常生活狀態密切相關，包括生活作息習慣影響下的營養攝取不足、熬夜與高油高糖飲食，可能干擾頭皮油脂平衡。

3.壓力：後天因素包含外在壓力長期累積，也會影響髮肌環境，加速頭髮進入休止期。

4.環境因素：最後再加上空汙、髒污堆積或日曬刺激等外在環境負擔，更可能進一步加重頭皮失衡，使髮根脆弱、視覺髮量減少，縮短髮絲的茁壯週期。

頭皮頭髮養護推薦：Hair Recipe髮的食譜 蘊髮黑米瓶

頭皮頭髮養護推薦：Hair Recipe髮的食譜 蘊髮黑米瓶，NT.699圖片來源：Hair Recipe髮的食譜

廣告 廣告

柯仙柯佳嬿推薦的養髮神器！來自Hair Recipe髮的食譜《蘊髮黑米瓶》，柯佳嬿分享頭皮就像土壤，養份要充足頭髮才會健康茂密，在日本被譽為「頭皮青春露」的純米瓶今年升級推出全新《蘊髮黑米瓶》，首創結合側柏葉、薑根精粹，深入煥活並滋養頭皮與髮絲生命力！專為亞洲人設計的配方，洗後髮根蓬鬆輕盈、豐盈濃密，柯佳嬿特別喜愛它溫潤的木質調香氣，讓洗髮過程更加放鬆療癒！

頭皮頭髮養護推薦：juliArt覺亞 希沛絲養髮液

頭皮頭髮養護推薦：juliArt覺亞 希沛絲養髮液，115mL NT.2,000圖片來源：juliArt覺亞

乾性頭皮、油性頭皮都有專屬的頭皮養髮液！覺亞使用專利成分「NcPA皙玻酸」，能有效深入頭皮肌底滋養、強韌髮根，告別髮量流失焦慮！添加甘草次酸複合物，能漸進式控油及調理頭皮，軟化老廢角質改善毛孔阻塞問題，油性頭皮款另加入涼感薄荷、抗菌因子改善頭皮出油問題，乾性頭皮款則添加水解小麥蛋白增加頭皮保水度，以及B3、B5、沒藥精油保持滋潤並溫和調理，維持頭皮最佳健康狀況。

頭皮頭髮養護推薦：Abysse 豐盈髮密精華

頭皮頭髮養護推薦：Abysse 豐盈髮密精華，50ml NT.1,380圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

強調奢寵體驗的Abysse從保養延伸至頭皮，以天然植萃香氣與清新舒緩質地，讓頭皮保養也能擁有SPA級體驗！特選迷迭香精油、薄荷精油，交織出純淨清新的草本香氣，搭配複合蘆薈萃取的超導舒緩配方，賦予頭皮精華液輕透水感質地，一接觸頭皮便能迅速吸收，帶來彷彿為頭皮「降溫」的沁涼感，卻毫不刺激，能即時舒緩頭皮緊繃與搔癢不適，注入滋養成分讓髮根更穩固、髮質更強韌！

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

台北「髮肌養護」新地標！5分鐘專業頭皮檢測在這