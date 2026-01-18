4口之家玩透透要5千！台版侏儸紀公園遭質疑太貴 業者這樣說

彰化占地2.6公頃以恐龍為主題的樂園，在去年停業後又重新開幕，花了約一億元整修，玩樂設施大改進，希望讓遊客有不同的體驗。不過樂園並非採一票玩到底的方式計價，而是單項計費，一項150元至200元不等，算一下如果全部都玩，至少要花1250元，讓家長驚呼是來到迪士尼還是環球影城。

以恐龍為主題的樂園重新開幕，只要花入場費一百，就能跟恐龍近距離接觸，且這裡的恐龍會動、會發出聲音，十分逼真。但如果進一步想玩園區的設施，就必須要另外付費。

入園只要100元，但要玩設施就得另外付費。圖／台視新聞

像是如果玩完「瘋狂轉盤」再玩「碰碰車」，就要花費一百五十元；「彩虹滑道」雖然可以無限次遊玩，但也要收費一百五；刺激一點的「飄飄河」則是一趟兩百，想要玩透所有設施，一個人加上門票至少得花上1250元；如果是一家四口來，想要玩透整個樂園就得花上五千塊，有家長不禁就問這裡是迪士尼還是環球影城？

園區遊樂設施須另外付費。圖／台視新聞

對此，業者解釋，這樣規劃是因為有些設施刺激，考量有人不敢玩，就可以不用花錢，而對於想全都玩的民眾，他們也將規畫套票改善，「跑順以後我們會推出套票，套票的話可能分成大概，票價五百或者是六百左右」。

彰化／戴榮懋 責任編輯／陳俊宇

