4名同黨議員倒戈！川普對等關稅遭參院推翻 結果仍要看最高法院裁定

美國總統川普（Donald Trump）。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 就在川普才剛結束與中國國家主席習近平的元首峰會，美國聯邦參議院周四（30日）對此議案表決，最終以 51：47 票否決了其在四月宣布的對等關稅政策，使川普築起的貿易保護主義高牆，被鑿開一道清晰的裂縫。

該案表決通過的關鍵，在於共和黨內部的「宮廷政變」，4名共和黨參議員選擇跑票，對川普課徵關稅投下否決票。這 4名議員分別為柯林斯（Susan Collins）、穆爾科夫斯基（Lisa Murkowski）、麥康諾（Mitch McConnell）和保羅（Rand Paul）。

來自肯塔基州的聯邦參議員蘭德・保羅（Rand Paul）是一名堅定的自由意志主義者，其一直對共和黨內的「保護主義」政策態度抱持反對；此次，他與另外 3名共和黨同志倒戈，共同構成了推翻川普關稅政策所需的關鍵多數。

儘管副總統范斯周二（28日）才與共和黨參議員共進午餐，針對關稅決議交換意見，但參議院周四仍通過決議「駁回關稅政策」，這不僅是民主黨的一次集體勝利，也是參議院本周第三度否決川普政府的關稅，前兩次分別駁回美國向加拿大、巴西開徵關稅。

不過，參議院所做出的決議，很可能只是一次象徵性成果。根據美國立法程序，參議院的決議案後續須送交聯邦眾議院進行表決，但由共和黨主導的眾議院已多次封殺類似的立法嘗試，使關稅相關決議可能無法在眾議院表決。然而，全國公共廣播電台（NPR）報導指出，參院通過該決議，反映了共和黨內對關稅政策的不安聲浪，尤其擔憂對美國農業和製造業的衝擊。

在國會可能無法成功擋下對等關稅政策的情況下，美國最高法院的裁定結果將是關鍵；針對川普的關稅政策，美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院已先後裁定川普違法，現在上訴至最高法院，即將在 11 月 5 日展開法院辯論。

川普多次稱這是美國史上最重要的訴訟，並在日前表示，他有可能出席旁聽。

此次投票的時間點，也充滿政治的諷刺意味。川普不久前才結束與習近平的元首峰會，而關稅正是他手中最重要的談判籌碼與外交槓桿。川普運用關稅稅率的增減，試圖在芬太尼、稀土等議題上與北京達成交易。當川普在世界舞台上扮演「交易大師」角色時，美國內部卻試圖奪走他的「關稅大刀」。此不但凸顯任何國家將來在與美方進行長期經貿談判時，都不得不心存疑慮；也讓他試圖藉向外國徵收關稅來平衡美國貿易赤字之計，遭受國內反對力量的阻擋。

