4名NCC委員人選遭藍白封殺 卓榮泰：在野黨黨意凌駕專業

立法院會今日就行政院7月提名的國家通訊傳播委員會（NCC）四名委員人選進行同意權投票，結果為蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯均獲得同意票50票、不同意票60票，全數遭到否決，未達超過全體立委二分之一的法定門檻。

行政院提名的四名被提名人分別為成功大學資工系特聘教授蔣榮先（指定為主委）、東吳大學法學院特聘教授程明修（指定為副主委）、政治大學廣播電視系教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯。開票前，國民黨團和民眾黨團皆公開表態反對四名人選，民進黨團則決議一致支持。

卓榮泰下午在立法院出席施政總質詢時，針對人事案全數遭否決一事做出強硬回應。他指出，NCC作為獨立機關，行政院精選各領域專業人才提名，期望促進媒體自主，加強內容、兒童及兒少安全管制等重要業務。他表示遺憾的是，「我們送出來，卻連一個都沒有」。

卓榮泰質疑在野黨的決策邏輯，批評「黨意凌駕一切」。他指出，如果形成「只有在野黨人選會被通過，行政院提出的人選一定被封殺」的模式，將對日後中選會等重要機關的人事同意權造成負面影響。他警示，「像今天這樣子，會造成歷史大錯，誰都不敢冒這風險」。

卓榮泰強調，行政院在尋求合作時已盡最大誠意，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把橄欖園的一半都遞出來了」，卻未獲得任何善意回應。他表示，這一結果讓他看到「完全沒有誠信、完全沒有合作基礎」，將被迫「重新思考未來合作模式」。

NCC現任委員已剩3人，於投票前夕表示因人數不足無法召開正式委員會議，僅能召開諮議會議。委員會指出，人事缺額不補將影響監理政策推動，民眾申訴的節目內容核處案更無法正常處理，營運面臨嚴峻挑戰。

