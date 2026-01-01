4噸「貪婪金豬」空降大巨蛋 蔡依林撒鈔掀最狂高潮

蔡依林化身「魔女莉莉絲」。（圖／凌時差提供）

蔡依林（Jolin）一連3天在台北大巨蛋舉辦《JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025–2026》，台北站尾場今（1日）晚間登場，吸引4萬名觀眾朝聖。演唱會以5大故事章節串聯，其中第2章〈PLEASURE ECHOES PAIN（愉悅在苦痛中迴盪）〉被視為全場最震撼的黑暗寓言篇章，透過巨型道具與極具張力的表演，描繪人在慾望拉扯中的墜落與重生。

該章節中，Jolin頂著巨型暗黑翅膀，化身「魔女莉莉絲」，站上3層樓高、長達10公尺的「禁忌之劍」，自觀眾席上空震撼現身，接連演唱〈惡之必要〉、〈特務J〉、〈大藝術家〉、〈你也有今天〉及〈HOT WINTER〉。舞者在宛如「煉獄劍林」的舞台中倒掛、翻騰，挑戰肢體極限，視覺衝擊力十足。

廣告 廣告

蔡依林換上金色「魅慾女王」造型，霸氣站上象徵貪、嗔、癡、慾的巨型「貪婪金豬」。（圖／凌時差提供）

緊接著她換上金色「魅慾女王」造型，霸氣站上象徵貪、嗔、癡、慾的巨型「貪婪金豬」，高唱〈BLOODY MARY〉，隨著歌詞高喊「MONEY MONEY」，金豬瞬間化身撒鈔機，大量紙鈔自高空傾瀉而下，將全場推向高潮。

章節尾聲，舞台轉換為「最後的晚餐」意象。（圖／凌時差提供）

章節尾聲，舞台轉換為「最後的晚餐」意象，12名舞者高舉印有Jolin臉孔的蛋糕，透過〈甜秘密〉隱喻感官誘惑；隨後在〈WOMAN’S WORK〉、〈美人計〉中，她高躺床榻，以充滿美感與力量的肢體語彙，為「色慾」主題畫下張力十足的句點。值得一提的是，「貪婪金豬」製作成本驚人，4噸重的豬體連同運費高達120萬美金（約新台幣3600萬元），必須包下整架貨機運送來台，也讓工作人員笑稱它是「坐飛機來的豬」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣

演習吃大餐1／圍台軍演持續中 管碧玲偕大票海巡官員爽嗑五星饗宴

不是空服員、老師！日男「最想結婚女性職業」排行出爐 冠軍2條件不意外