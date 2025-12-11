4夢幻大咖助攻！王傳一相聲處女秀 合體賴雅妍CP掀回憶殺

王傳一（左）、朱德剛首次合作相聲脫口秀。（嚞娛樂提供）

「戲劇男神」王傳一開啟演藝生涯的「多重宇宙」，與多年好友「相聲大師」朱德剛組成全新舞台組合，推出相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》，近期主辦單位更加碼宣布特別邀請豪華嘉賓，一舉邀來賴雅妍、唐從聖、陳漢典、海裕芬等四位藝人好友輪番加入演出。

4位嘉賓好友皆與王傳一與朱德剛在演藝路上有所交集。「表演大師」稱號的唐從聖曾與朱德剛在舞台劇及相聲領域並肩合作，兩人默契不在話下。而賴雅妍則因與王傳一多次合作戲劇，是觀眾心目中最佳「螢幕CP」，這次有了「戲劇女神」賴雅妍的驚喜助陣，將為脫口秀與相聲橋段中展開近距離吐槽與戲劇式互動，為演出帶來熟悉卻全新的化學反應。

賴雅妍將擔任相聲脫口秀台北場嘉賓。（嚞娛樂提供）

而綜藝節目出身的陳漢典，擁有模仿技巧與即興反應能力，應是「笑果最大推進器」，私底下只要對方講一句，另一位就知道要接什麼話，這樣的默契可說是最佳拍檔最佳好友的典範。另一位嘉賓海裕芬，除了以主持身分廣為人知，在電視劇《花甲男孩轉大人》中精湛詮釋「姑姑」一角而深受觀眾喜愛，並獲封「國民姑姑」。

陳漢典將擔任高雄場嘉賓。（嚞娛樂提供）

主辦單位特別透露，4位嘉賓將分別於不同場次驚喜現身，屆時台中口碑場將由劇場鬼才唐從聖打頭陣跨刀、台北場則由賴雅妍驚喜站台、新竹場則請來海裕芬坐鎮、高雄壓軸場將邀最近喜事連連的陳漢典鬥陣開講。

王傳一、朱德剛於明年228攜手開講相聲脫口秀。（嚞娛樂提供）

王傳一為了相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》首次以「說相聲」亮相，顛覆以往戲劇形象，他在記者會上與朱德剛的「六十六」順口溜，不僅現場媒體驚喜萬分，影片隨後在社群上迅速發酵，引起網友熱烈討論，王傳一自曝從小聽相聲長大，這次終於「不是說說而已」，與相識16年的好哥哥朱德剛同台，要把默契搬上舞台。明年2月28日從台中中山堂起跑，陸續前進台北、新竹、高雄四地巡演，購票請洽OPENTIX兩廳院售票系統。

