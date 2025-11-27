4大咖天團助陣台中跨年晚會！動力火車眼紅告五人入圍金馬 「我們2年前也入圍過」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

台中水湳跨年晚會今年打出「全A咖」重量級卡司，除了已宣佈金曲歌王蕭敬騰倒數壓軸，今（27）日再揭曉告五人開場，金曲樂團麋先生、TRASH接力，進入2026後由動力火車首唱，堪稱全台「含金量」最高的跨年晚會。

動力火車也將參與台中跨年晚會。（圖／三立提供）

告五人今年首度入圍金馬獎，上周風光出席典禮，令TRASH相當羨慕：「希望我們也能夠有機會以音樂為電影服務。」動力火車笑說：「其實我們兩年前也有入圍過金馬獎，是《老狐狸》的主題曲〈鳥仔〉角逐最佳原創電影歌曲；但沒有得到獎，所以可能沒人發現我們入圍過。」

但動力火車6月拿下第二座金曲獎最佳演唱組合，他們說：「相隔20年，再拿到金曲獎，應該是今年最難忘的事吧！」關於跨年趕場，告五人透露因為要趕場，比較不方便吃晚餐，所以會帶一些食物充飢，因為有體力才能有好的演出；動力火車老神在在：「今年一樣唱兩場，不會太趕，但距離不算近，所以還是會請團隊注意一下時間，安全最重要。」

告五人將參與台中跨年晚會。（圖／三立提供）

迎接2026，動力火車說：「新的一年，一樣是希望身體越來越健康，然後有新的作品。」至於最想戒除的壞習慣，顏志琳透露希望自己減少追劇時間；告五人表示要提醒自己多運動，不要經常發懶躺在沙發上，也希望2026年的巡迴能順利完成，跟各地的歌迷與哈瓜連線！開心度過演唱會的每分每秒。」麋先生說：「2026最想完成的，是我們的新專輯。最想戒掉的壞習慣，就是所有『會讓新專輯再延後一點點』的小毛病。不管是拖延、龜毛，還是突然靈感大爆走又把整首推翻，通通都希望能戒掉，讓 2026 更順一點。」

