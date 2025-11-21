「4大感染源」恐引發敗血症！醫：免疫力差者成高風險族群

圖／TVBS

敗血症是一種嚴重威脅生命的疾病，台灣每年約有11萬人罹患，重症死亡率高達五成。醫師指出，敗血症並非獨立疾病，而是多種感染的併發症，包括泌尿道感染、腸胃道感染、呼吸道感染及外傷感染等都可能引發。全球數據顯示，敗血症造成的死亡人數占全球總死亡人數的1/5，超過癌症，成為沉默的超級殺手。高風險族群包括老年人、慢性病患者及免疫力低下者，而一般健康的中壯年人若暴露於污染環境也應提高警覺。

慢性病患免疫弱，輕微感染也恐迅速轉為重症。圖／TVBS

台安感染科主任楊祖光表示，泌尿道感染是最常見的敗血症來源，約五分之一的病例源自此類感染。他解釋，敗血症是各種疾病的併發結果，包括肺炎、膽囊炎或骨髓炎都可能合併敗血症。敗血症常見症狀包括高燒、心跳呼吸加速等，若未及時就醫治療，單純的感染問題可能引發全身性發炎，甚至惡化成敗血症。

新光感染科主任黃建賢指出，各種感染源都可能引發敗血症，包括病毒、細菌、黴菌及非典型細菌感染。他強調，身體抵抗感染依靠免疫力，若原本抵抗力不足，感染就會變得更嚴重。糖尿病、肝硬化等慢性病患者因免疫力較差，一旦控制不良，更容易罹患敗血症。敗血性休克會導致全身供血問題，使器官無法獲得足夠氧氣與養分，進而引發壞死。

除了免疫力差的族群外，環境因素也是重要風險來源。台安外科部主任黃宏昌提醒，災區的污水和泥濘中存有致病細菌，如類鼻疽桿菌等可能造成死亡。他指出，即使在家整理花盆或花園時接觸到土壤，也可能遭受細菌感染。特別是深度穿刺傷，厭氧菌容易大量繁殖，隨血液循環釋放毒素，造成全身性發炎反應。

肺炎膽囊炎皆可引發，敗血症不是單一疾病來源。圖／TVBS

黃宏昌還特別提到海洋環境的危險性，海洋弧菌感染後會迅速在筋膜蔓延，彷彿把肉吃掉一樣。這類感染多發生在年輕人從事海上活動如衝浪時受傷卻未妥善處理。醫師建議，在海邊及災後環境活動時應做好完善的防護措施，以避免感染，減少重症死亡風險。

