4大房仲1月交易量呈年增 看好自住首購為今年主力

（中央社記者何秀玲台北30日電）4大房仲今年1月交易量出爐，和去年同期相比，整體呈現回升走勢；其中，中信房屋為月減年增，永慶房屋、台灣房屋與住商機構皆是年月雙增。房仲指出，今年交易主力仍以自住與首購族群為主，投資買盤持續退場，市場回歸正常供需結構，走勢以「穩中求進」為主。

中信房屋今天表示，1月全台交易量月減約7.6%、年增約21.9%。中信房屋總經理張世宗指出，不少購屋族為趕在農曆年前完成交屋與搬遷，選擇提前於12月簽約；進入1月後，多數買方傾向暫緩進場，待春節後再行定奪，因此每逢農曆年前，房市交易量普遍呈現季節性趨緩。

張世宗表示，房市仍受選擇性信用管制與銀行房貸水位影響，3月房市表現將是觀察上半年走向的關鍵風向球，若3月市場帶看量與成交熱度有所回升，代表上半年房市有望呈現「穩中求進」格局。

永慶房屋1月全台交易量月增1%、年增25%。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，2025年農曆春節落在1月底、2月初，房市交易天數縮減7天，勢必影響房市交易量能；反觀今年1月為完整月份，工作天數較長，交易量成長也實屬必然。

陳金萍指出，未來房市變數仍多，包括全球政經局勢變化、房市政策的持續性以及市場供給，若賣方把握市場氣氛，適度讓利才能加速成交，房市買氣也才有緩步回升的機會，買賣雙方價格博弈仍是今年房市交易量增減的關鍵。

台灣房屋統計內部成交行情，1月交易量月增20.3%、年增15.5%。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，重視投資績效和資金靈活性的置產族群逐漸動搖，更積極調整資產配置，將不動產換現金過年；另一方面，屋主價格放軟同時，農曆年前小資成家的自住族出價也更積極，催出買氣，使1月交易量放大。

住商機構統計加盟店成交件數，1月交易量月增18.8%、年增6.3%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，1月延續去年12月交易狀況，加上股市表現轉強、今年年初各行庫銀根寬鬆，買氣穩步向前。（編輯：林家嫻）1150130