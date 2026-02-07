4大指數全收紅、道瓊飆破5萬點！川普豪語預測：任期結束前衝上10萬點

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

美股昨（6）日強勢回彈，道瓊指數終場衝破5萬點大關、4大指數也全面收紅，創下自去年5月以來最大單日漲幅。美國總統川普（DonaldTrump）在社群平台發文慶賀「道瓊工業指數史上首次突破5萬點大關。祝賀美國！」並豪邁預測在他卸任前，道瓊指數有望衝上10萬點。

美股昨（6）日強勢回彈，道瓊指數終場衝破5萬點大關、4大指數也全面收紅，創下自去年5月以來最大單日漲幅。（圖／川普臉書粉專）

美股昨日上演逆勢反彈行情，衝破5萬點大關，川普在Truth Social上發文，表示這一切歸功於強大的關稅政策外，國家安全也得到保障；川普強調，「記住，川普說的每一件事都是對的！」並希望美國最高法院關注此事。

廣告 廣告

川普甚至在文中進一步大膽預測：「到我任期結束時，道瓊斯指數將達到10萬點。」

同日，川普在發文慶賀後不久，隨即又發文表示，「專家」們說，如果我任期結束時道瓊指數能達到5萬點，我就做得很好，但我今天就達到了5萬點，比原計劃提前了3年，請記住這一點。



更多FTNN新聞網報導

伊朗外長才稱談判氣氛「正面」就被打臉！美國擴大制裁14艘油輪

美俄核武條約正式失效 聯合國秘書長籲續簽：國際和平面臨嚴峻時刻

美對印關稅從50%調降至18%！換取印承諾不買俄石油 莫迪：感謝川普美妙公告

