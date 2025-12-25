各縣市演唱會經濟逐漸成為施政指標之一，今年11月，台北市已舉辦超過440場演唱會，吸引超過200萬人次參與，創造約94.5億元觀光產值。跨年後，韓國女團BABYMONSTER將登陸台北小巨蛋，台北市政府特別規劃4大應援打卡點，包括大稻埕碼頭、台北101和西門商圈，並與台北吉祥物熊讚合作。

4大景點應援！ BABYMONSTER將登陸台北。（圖／TVBS）

台北市政府為迎接韓國女團BABYMONSTER來台演出，特別在大稻埕碼頭、台北101、西門商圈、饒河街設置打卡點，並與吉祥物熊讚合體應援。許多粉絲對此表示驚喜，有粉絲表示原本只知道有快閃店，沒想到西門區也有打卡點，超出想像。

根據統計數據，截至今年11月，台北市已舉辦超過440場演唱會，吸引逾218萬人次造訪，創造約94.5億元觀光產值。台北市觀光傳播局長余祥表示，台北市各項觀光數據表現亮眼，根據交通部觀光署的統計，台北市在國際旅客數量、旅宿餐飲產值以及旅宿平均住用率都位居六都第一。隨著大巨蛋啟用，也帶動演唱會經濟的發展。

根據交通部觀光署數據，台北市政府推估114年截至9月，來台國外旅客達605萬7907人次，其中有514萬134人次造訪台北，穩居六都之首。

