4大超商年菜預購 美饌輕鬆上桌

記者李佩玲／綜合報導

農曆春節即將到來，搶攻年節圍爐商機，4大超商紛紛網羅星級飯店、人氣老店與米其林餐廳等業者，推出各式年菜預購，從經典手路菜、鍋物湯品、蔬食料理到澎湃桌宴套餐等，應有盡有，甚至還有千元有找的年菜套組，讓小家庭或小資族也能輕鬆張羅一桌年味滿滿的團圓飯。

7-Eleven推長輩友善套餐 聚焦小家庭需求

聚焦小家戶高CP值、孝親團聚星級料理，以及首度新增的長輩友善套餐等3大趨勢，推出超過200款的年菜選擇，從適合小家庭的4至5道菜組合，到大家庭9道全席一應俱全。其中，今年首度推出的「晶華私廚宴」，由晶華酒店五星團隊技術指導，4680元即可享用極品烏參、鮑魚、干貝等6道精緻手路菜；知名總鋪師林明燦與祺豐師監製推薦各7道菜式的「南／北辦桌宴套餐」，也讓魷魚螺肉蒜、八味海鮮羹等經典大菜同場對決，為圍爐餐桌增添話題。針對孝親需求，則有為銀髮長輩特調的「臻麷春暉暖心套餐」，料理包含古早味炒米粉、翠菜干貝羹、清蒸鱸魚片、細燉小封肉等，每道菜餚都以軟質好咬為出發點。另外，還有超人氣的「老協珍寶可夢／酷洛米佛跳牆」和以紹興、梅酒、威士忌入菜增添層次風味的「老饕廚房世界名酒精釀醉雞組」等，滿足消費者多元需求。

萊爾富年菜套組 千元有找CP值高

以「馬年吉祥福氣萊」為主題，網羅飯店名菜、人氣老店與主廚級經典手路菜；其中，由元榆牧場推出的「頂級干貝鮑魚佛跳牆」，選用大顆干貝與圓潤鮑魚，象徵富貴吉祥，搭配栗子、香菇、黑羽土雞與豬腳筋層層堆疊，湯頭濃郁鮮香；來自礁溪長榮鳳凰酒店的「鳳凰鯧魚炊粉湯」，以新鮮白鯧魚搭配香醇濃郁的高湯與細緻滑順的米粉，湯鮮味美、層次豐富；年節人氣王的佛跳牆，除頂級款式外，萊爾富也推出親民價位的「極品佛跳牆」，以豬頭骨與中藥材、高湯慢燉，層層加入栗子、芋頭、排骨酥、筍干等豐富配料，湯濃味醇、厚而不膩，適合全家共享。不想傷腦筋配菜的消費者，亦可選擇高CP值年菜套組，如千元有找的「巨廚五福臨門套組」，集結櫻花蝦米糕、頂級佛跳牆、御品海鮮羹等澎湃菜色。

全家便利商店米其林名店加持 嚴選多樣化蔬食

主打星級名店年菜、澎湃圍爐套組、酒香風味佳餚與蔬食名店料理4大特色，集結超過百道年菜料理、湯品、套組與甜點。其中，星級名店集結山海樓、天香樓、臺南晶英酒店等米其林餐廳、星級飯店等餐飲品牌，推出多款經典手路菜，如連續5年榮獲米其林1星的富錦樹臺菜香檳，由米其林主廚全程監製，推出「榮華富錦年菜三品組」與「富貴金馬年菜六品組」，包含麻油雞米糕、龍蝦宴與鮑參佛跳牆等經典菜色，只需簡單復熱即可呈現米其林餐桌；老協珍首度攜手米其林3星餐廳頤宮推出的「廣東老火例湯」，則以慢火煲煮展現濃郁醇厚的港式湯品底蘊，成為年節餐桌的高端湯品選擇。規劃蔬食名店料理專區，集結祥和蔬食、養心茶樓、隨緣等蔬食品牌，推出素佛跳牆、松露蘿蔔糕與多款蔬食鍋物，其中，YACHE「韓式蔬食起司部隊鍋」，以濃郁湯頭結合馬鈴薯、年糕與起司風味，還原韓式火鍋的層次感，打破蔬食年菜單調印象。

OKmart集結星級飯店、餐廳 多款獨家料理

集結多家五星級飯店、星級餐廳與名廚團隊，推出多款獨家手工料理與經典功夫菜。其中，與臺北晶華酒店合作、年年熱銷的人氣品項「火烔瑤柱燉雞湯」，選用臺灣土雞，搭配金華火腿頂級部位火烔與瑤柱慢火燉煮，湯色金黃、層次濃郁；「御品鮑魚佛跳牆」則選用鮑魚、干貝、香菇與排骨等海陸珍饈，細火慢煨而成，展現繁複費工的酒家菜精神；「香滷牛三寶」與「紅燒獅子頭」以細緻工法呈現多層次口感。另外，北投老爺酒店也推出多款年節佳餚，包括選用臺灣豬肋排、搭配獨家特製醬汁的「醬燒豬肋排」，以及融合鮑魚海味與糯米香氣的「海皇鮑魚米糕」；「花膠干貝御品羹」則以花膠、干貝與蟹肉熬製而成，濃郁湯韻中展現年節的奢華氣息。

「老協珍寶可夢／酷洛米佛跳牆」，外觀吸睛。（業者提供）

7-Eleven網羅超過200款年菜，從適合小家庭的4至5道菜組合，到大家庭9道全席一應俱全。（業者提供）

全家年菜預購主打星級名店年菜、澎湃圍爐套組、酒香風味佳餚，集結超過百道年菜料理。（業者提供）

專為小家庭、繁忙上班族量身打造的圍爐套餐「巨廚五福臨門套組」，千元有找。（業者提供）

元榆牧場「頂級干貝鮑魚佛跳牆」，選用大顆干貝與圓潤鮑魚，搭配栗子、香菇、黑羽土雞與豬腳筋。（業者提供）

臺北晶華酒店的「火烔瑤柱燉雞湯」，選用臺灣土雞，搭配金華火腿頂級部位火烔與瑤柱慢火燉煮。（業者提供）

北投老爺酒店的「海皇鮑魚米糕」，融合鮑魚海味與糯米香氣。（業者提供）