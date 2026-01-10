4大超商年菜「小家庭千元有找」！佛跳牆429元 還有長輩友善套餐
生活中心／賴俊佑報導
4大超商年菜預購開跑！7-ELEVEN網羅超過200道年菜超商通路最多，還有長輩友善套餐，干貝羹、小封肉每道菜餚軟質好咬；全家從萬元頂級星級套組到千元有找的高CP圍爐套餐均涵蓋；萊爾富主打「極品佛跳牆」只要429元超商通路最低；OKmart 推出年菜10件組只要1399元，平均每道菜只要139元。
7-ELEVEN網羅超過200道年菜 還有長輩友善套餐
7-ELEVEN金馬年開運年菜聚焦「小家戶高CP值」、「孝親團聚星級料理」與首度新增的「長輩友善套餐」三大趨勢，網羅五星級飯店饗宴、名廚手路菜及IP肖像造型佛跳牆等超過200款年菜選擇，即日起至2月15日，指定品項任選2件95折，3件以上92折。
今年首度推出「晶華私廚宴」，由晶華酒店五星團隊技術指導，4,680元即可享用極品烏參、鮑魚、干貝等六道精緻手路菜；同時邀請知名總鋪師林明燦與祺豐師監製推薦各七道菜式的「南/北辦桌宴套餐」，讓「魷魚螺肉蒜」、「八味海鮮羹」等經典大菜同場對決，為圍爐餐桌增添話題。
針對孝親需求，特別開發軟質好咬的「臻麷春暉暖心套餐」；超人氣「老協珍寶可夢/酷洛米佛跳牆」1月15日起限定7-ELEVEN門市到貨，i預購則推薦全通路獨賣的「老饕廚房 世界名酒精釀醉雞組」，以紹興、梅酒、威士忌入菜增添層次風味，甜點則由168萬麻將造型的「酷聖石 馬上開胡冰淇淋蛋糕」領軍，助攻新年一路發！
全家小家庭海陸套餐千元有找！
全家2026金馬年菜預購正式開跑，主打「星級名店年菜、澎湃圍爐套組、酒香風味佳餚、蔬食名店料理」四大特色，集結超過百道年菜料理、湯品與套組選擇，從萬元頂級星級套組到千元有找的高CP圍爐套餐均涵蓋，以回應不同家庭型態與消費預算需求。
首波以米其林餐廳與星級飯店品牌領軍，包含富錦樹台菜香檳、頤宮、山海樓、天香樓、台南晶英酒店等指標級餐飲品牌，主打佛跳牆、東坡肉、醉雞等經典功夫菜，讓消費者在家即可享有餐廳級圍爐體驗。
全家亦觀察到消費者對「一次備齊、減輕備菜負擔」的需求提升，年菜套組規劃從小家庭到大家庭皆有對應選擇，集結雙月食品社、型男大主廚等人氣品牌，開賣「雙月好運奔騰年菜組」、「型男大主廚瑞馬迎春鴻運套組」，多道主菜與經典手路菜組合；並同步推出「鴻福海陸小套餐」千元有找的高CP圍爐組合，讓小家庭與精打細算族群也能以親民預算完成年節餐桌。
除傳統功夫菜外，年菜預購亦納入酒香入菜與蔬食名店等創新料理選擇，包含「天香小饌東坡肉」等紹興、花雕風味年菜，以及蔬食品牌「 YACHE韓式蔬食」起司部隊鍋等品項，回應多元飲食與彈性飲食趨勢。即日起至2月22日更推出指定商品任選3件以上92折優惠。
萊爾富佛跳牆只要429元超親民！
萊爾富今年以「馬年吉祥福氣萊」為主題推出「門市專刊預購」活動，網羅飯店名菜、人氣老店與主廚級經典手路菜，甚至推出千元不到的年菜套組，即日起至2月6日止，年菜預購任選2件享95折、3件以上92折。
免出門、免排隊，也能把經典好味端上餐桌！萊爾富網羅元榆牧場推出的「頂級干貝鮑魚佛跳牆」、長榮鳳凰酒店．礁溪的「鳳凰鯧魚炊粉湯」、台南老字號錦霞樓「紅蟳干貝米糕」；圍爐少不了一鍋暖湯，萊爾富精選「干貝土雞鍋」、選用彰化友善養殖的大和黑蜆的「赤埕 X 打寶蛤－大和黑蜆燉雞湯」、北投老爺酒店推出的「黑蒜美人燉雞湯」。
佛跳牆依然是年節人氣王，除頂級款式外，萊爾富也推出親民價位的「極品佛跳牆」，售價429元，以豬頭骨與中藥材、高湯慢燉，層層加入栗子、芋頭、排骨酥、筍干等豐富配料，湯濃味醇、厚而不膩，適合全家共享。
高CP值年菜套組「巨廚五福臨門套組」集結櫻花蝦米糕、頂級佛跳牆、御品海鮮羹等澎湃菜色，千元有找；「巨廚X台南晶英年菜套組」復刻飯店經典美味；而「溫國智主廚八方來財年菜套組」則以四十年辦桌經驗重現老台菜靈魂，少油不膩、長輩小孩都適合。年節甜點同樣不缺席，包含口感香甜不膩的紅豆食府「紫米八寶飯」、紅豆食府「紅豆年糕」，以及江浙風味的桂花年糕，為年節圍爐畫下甜蜜句點。
OKmart 年菜10件組只要1399元！
OKmart 2026馬年春節年菜預購集結多家五星級飯店、星級餐廳與名廚團隊，推出多款獨家手工料理與經典功夫菜，並同步規劃親民價位選擇，讓不同消費族群都能輕鬆享受名店等級的年節美味。
OKmart網羅五星級飯店與國宴主廚手路菜，包括台北晶華酒店「火炯瑤柱燉雞湯」、「御品鮑魚佛跳牆」，北投老爺酒店的「醬燒豬肋排」、「海皇鮑魚米糕」、「花膠干貝御品羹」，錦霞樓的「紅蟳干貝米糕」；由國宴主廚溫國智親自監製的「溫國智御膳佛跳牆」精選豬腳、排骨、栗子、香菇與魚皮等多樣食材，搭配古法熬煮 48小時的清爽湯底，只要590元就能享用國宴等級佛跳牆。
年菜套餐從精緻小份量到豪華組合全面布局！「呷七碗好運連連六件組」集結佛跳牆、干貝米糕、全雞湯、鯧魚、蹄膀與白蝦醉蝦等過年經典菜色，80年老店「老協珍出富貴年菜五件組」嚴選南非鮑魚、黑玉烏參、北海道干貝等頂級食材，集結佛跳牆、香菇火烔雞湯與多道台味經典年菜。
針對小資族群，OKmart推出高 CP值選擇「鄧師傅 熱炒吧小家庭10件組」，集結麻辣牛雙寶、黑椒牛肉、鳳梨糖醋魚、梅汁糖醋肉、宮保雞丁等經典台式熱炒，雞豬魚牛一次到齊，10件只要 1,399 元，平均每道菜只需要139 元，輕鬆端出豐盛年節餐桌。
