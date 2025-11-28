4大超商買1送1「拿鐵5元、美式10元」！ 雞排＋珍奶有優惠
生活中心／賴俊佑報導
4大超商週末優惠快收！7-ELEVEN熱可可買1送1，水果冰磚美式系列第2杯10元，還有炸烤物+珍奶折扣20元優惠；全家酷繽沙、奶昔買1送1，單品咖啡2件99元；萊爾富大杯特濃拿鐵第2杯5元，指定甜點、杯麵買1送1；OKmart指定熱飲2杯99元。
7-ELEVEN熱可可買1送1 炸烤物+珍奶有優惠
7-ELEVEN 11月28日至11月30日祭出超值五六日優惠！
CITY TEA熱梔子花青茶買2送2
CITY CAFE熱燕麥拿鐵(大)任選2杯99元
CITY CAFE好時經典可可(中熱)同價位買1送1
CITY PRIMA水果冰磚美式系列第2杯10元
葡萄王康普茶微酵果香450ml 買2送2
伯朗咖啡240ml(曼特寧風味/藍山風味/原味) 第2件5折
雪碧無糖汽水600ml買2送2
紅牛能量飲料250ml(巨峰葡萄風味/野莓風味/白桃風味) 買2送1
PH9.0鹼性離子水1450M 2件65元
百吉棒棒冰-乳酸加10元多1件
農心辛炒麵(包)買2送2
隨緣紅燒嫩菇湯麵買2送2
Kinder Happy Hippo健達快樂河馬2件40元
另外，即日起至12月9日同步推出「炸烤物x珍珠奶茶」超值搭配活動，椒鹽香雞排/21Plus蒜香鹽酥雞/21Plus甘梅薯條/21Plus秘製炭火雞肉串/起司馬鈴薯，搭配CITY TEA珍珠焙火烏龍奶茶享專屬20元折扣。
全家酷繽沙、奶昔買1送1 單品咖啡2件99元
全家5樣5好康！11月28日至11月30日，黑炫咖啡酷繽沙/黑炫牛奶酷繽沙任選買1送1，Famiice Fami奶昔(不限口味)、FamiCollection鹼性離子水、WA！COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、奧利奧香草捲心酥、農心爽口海鮮味烏龍麵同商品買1送1。
即日起至11月30日，Let's Café單品美式/拿鐵任選兩件特價99元，Let's Café經典冰磚拿鐵兩件99元，Let's Tea百香QQ綠兩件特價75元。
萊爾富大杯特濃拿鐵第2杯5元
萊爾富黑色星期五優惠！即日起至11月29日，大杯特濃拿鐵同品項第2杯5元，中杯橙香美式/橙香拿鐵同品項買1送1。
萊爾富限時優惠，即日起至11月30日，好時金磚杏仁夾餡黑巧克力、農心爽口海鮮烏龍麵、可口可樂櫻桃口味、杜老爺藍莓優格冰淇淋甜筒、農心安城湯麵(杯)同品項買1送1。
OKmart指定熱飲2杯99元
OKCAFE冬季熱飲優惠！ 11月28日至11月30日黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶）、阿華田系列、錫蘭紅茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵與焙茶拿鐵任選2杯99元。
OKmart會員優惠，11月28日至11月30日初鹿牧場牛奶雪糕同品項2件80元、阿奇儂鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕單件35元、義美牛奶冰淇淋餅乾單件25元、曠世奇派巧克力/玫瑰鹽焦糖巧克力/提拉米蘇/卡布奇諾任3件100元。
