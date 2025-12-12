4大超商雙12優惠「咖啡買12送12、霜淇淋買1送1」

生活中心／賴俊佑報導

7-ELEVEN特大濃萃美式買12送12。(圖／7-ELEVEN提供)

4大超商雙12優惠！7-ELEVEN特大濃萃美式買12送12，霜淇淋買1送1，還有思樂冰二杯10元；全家特濃美式35杯只要1212元，換算單杯35元；萊爾富大杯美式、茶飲同品項買12送12；OKmart也祭出咖啡買2送2、買12送12優惠。

7-ELEVEN咖啡買12送12、霜淇淋買1送1

7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取12月12日推出「歡慶聖誕購物趴1212優惠組」活動，CITY CAFE特大濃萃美式買12送12 (每日限量1.5萬組)，CITY CAFE特大濃萃拿鐵26杯1212元 (10萬組)，CITY CAFE特大厚乳拿鐵23杯1212元 (10萬組)， CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選32杯1212元 (5萬組)，CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選36杯1212元 (5萬組)，CITY CAFE特選美式/特選拿鐵任選26杯1212元 (5萬組)。

7-ELEVEN超值五六日，12月12日至12月14日，思樂冰同規格全口味任選第二杯10元，CITY CAFÉ大杯燕麥拿鐵任選2杯99元，CITY CAFÉ冰文旦肉肉特大美式/青茶任選2件99元，CITY PRIMA精品椰香厚拿鐵第2杯10元，CITY TEA珍珠奶茶2杯99元，持iCash 2.0、iCashPay 享全口味霜淇淋買1送1。

全家特濃美式35杯只要1212元。(圖／全家提供)

全家特濃美式35杯只要1212元

全家隨買跨店取 雙12狂歡購！12月12日Let‘s Café特濃美式35杯、特濃拿鐵30杯、單品美式26杯、單品拿鐵23杯同品項1212元；Let’s Tea 40元系列50杯、55元系列37杯、65元系列31杯特價1212元；Fami!ce 49元系列42支1212元，酷繽沙經典黑炫系列30杯1212元。

全家康康5優惠！12月12日至12月14日，曠世奇派提拉米蘇雪糕、FamiCollection天然水610ml、農心辛拉麵（辣白醬風味）同品項買1送1，星太郎雞汁超寬條餅買3送3。

萊爾富大杯美式、特大杯美式買12送12。(圖／萊爾富提供)

萊爾富大杯美式、茶飲同品項買12送12

萊爾富Hi café系列推出雙12會員限定優惠，12月12日大杯美式買

12送12、特大杯美式買12送12、大杯拿鐵買12送10，每人限購兩組；茶飲同步加入雙12派對，即日起至12月23日，至 Hi-Life VIP APP「來送禮」選購，四季春茶/紅玉紅茶任選買12送12、茶拿鐵系列買12送12、珍珠/冰茶系列買12送12。

萊爾富即日起至12月14日，雙響泡日式雞白湯麵、每朝EX黑咖啡188ml、杜老爺特級巧克力脆皮大雪糕、農心安城湯麵、Gery厚醬起司蘇打餅、無聊派嚼代爽椒隨手包同品項買1送1。

OKmart咖啡買2送2、買12送12。（圖／OKmart提供）

OKmart咖啡買2送2、買12送12

OKmart OKCAFE 12月12日大杯莊園美式／拿鐵及大杯極淬莊園美式／拿鐵同品項買2送2，OKmall雲端商城12月12日大杯莊園美式／拿鐵及大杯極淬莊園美式／拿鐵買12送12活動，加碼送1212點（限量10,000組）。

OKmart 12月12日指定商品加 12 元多 1 件，包括孔雀香酥脆香魚口味/ 77草莓巧酥蛋糕乳加/ 新貴派mini夾心餅乾(濃厚可可口味/清甜草莓口味 )/ 光泉富維他牛乳/ 茉莉茶園-蜜蘋香橙柏爵/ 茉莉茶園-金橙紅柚茉莉/ NAYAQUA YOI 鹼性水/ 光泉冷泡茶(朝露紅茶 /朝露綠茶)

小北百貨雙12咖啡買1送1。(圖／小北百貨提供)

小北百貨雙12咖啡買1送1

小北百貨目前全台有49家門市導入咖啡服務，12月12日推出雙12咖啡優惠，大杯美式/拿鐵同品項買1送1，平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，銅板價享用咖啡。

