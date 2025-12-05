4大超商「咖啡買12送12、珍奶買2送2」 泡麵買1送1只有3天

生活中心／賴俊佑報導

7-ELEVEN特大濃萃美式買12送12。(圖／7-ELEVEN提供)

4大超商週末優惠來了！7-ELEVEN黑糖珍珠撞奶買2送2、特大濃萃美式買12送12；全家開心果霜淇淋5支188元，現煮茶原茶買1送1；萊爾富指定泡麵、氣泡水買1送1；OKmart指定餅乾加12元多一件、指定熱飲任選2件99元。

7-ELEVEN CITY PEARL珍珠奶茶買2送2。(圖／7-ELEVEN提供)

7-ELEVEN黑糖珍珠撞奶買2送2、特大濃萃美式買12送12

7-ELEVEN CITY TEA 12月2日至12月7日限時6天黑糖珍珠撞奶買2送2；!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR限定550家門市即日起至12月9日奶茶賞-茶拿鐵/奶茶系列指定品項第二杯半價，12月2日至12月7日五六日茶凍/蜂蜜系列指定飲品買1送1，品項包含冰鑲花茶凍金焙烏龍、冰茶凍梔子花青茶、冰甜杏凍金焙烏龍、冰輕烏龍茶凍、冰蜂蜜金焙烏龍。

7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取12月7日至12月9日推出「一起品茶趣!」限定活動！CITY PEARL珍珠焙火烏龍奶茶4杯組優惠價200元、CITY PEARL珍珠奶茶買2送2優惠、CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶任選4杯組優惠價160元、CITY TEA香鑽水果茶4杯組優惠價190元、CITY TEA琥珀小葉紅茶/梔子花青茶買10送10組合價450元，活動優惠組數有限，售完為止。

OPENPOINT行動隨時取12月3日至12月12日推出【歡慶聖誕購物趴1212優惠組】活動

1. CITY CAFE特大濃萃美式買12送12 (每日限量1.5萬組)

2. CITY CAFE特大濃萃拿鐵26杯1212元 (10萬組)

3. CITY CAFE特大厚乳拿鐵23杯1212元 (10萬組)

4. CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選32杯1212元 (5萬組)

5. CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選36杯1212元 (5萬組)

6. CITY CAFE特選美式/特選拿鐵任選26杯1212元 (5萬組)

全家開賣開心果霜淇淋，限時優惠5支188元。(圖／全家提供)

全家開心果霜淇淋5支188元 現煮茶原茶買1送1

全家5樣5好康！12月5日至12月7日，FamiCollection南非國寶茶、WA！COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕、樺達硬喉糖檸檬薄荷、農心辣白菜泡菜拉麵袋麵同商品買1送1。

全家全新推出「Fami!ce開心果霜淇淋」限定店舖開賣，12月5日至12月7日，全家APP隨買跨店取推出 5 支 188 元快閃優惠，此外，12月5日至2026年1月4日，購買Fami!ce霜淇淋，加價不沾手黑白巧克力醬只要9元，為美味冬日甜點更添層次！

全家即起至 12月 9日，凡於店舖購買Let’s Tea現煮茶原茶或醇奶茶，同系列任選享買1送1優惠 (可寄杯，Let’s Tea現煮精品茶40元系列、55元系列指定品項，每系列上限10杯)；全家APP隨買跨店取推出Let’s Tea現煮精品茶40元系列、55元系列買5送5限時優惠 (每會員限購2組，兌換期限至115/03/31)。

萊爾富全新開賣玉米濃湯、燒仙草。(圖／萊爾富提供）

萊爾富指定泡麵、氣泡水買1送1 全新開賣玉米濃湯、燒仙草

萊爾富即日起至12月7日，農心辛辣白菜風味麵(杯)、阿奇儂X初鹿牧場牛奶雪糕系列、農心辛拉麵、舒味思萊姆口味氣泡水同品項買1送1。

超商也喝得到玉米濃湯！萊爾富Hi Café全新推出「玉米濃湯」以濃郁奶香為基底，加入香甜玉米粒，每一口都能喝到奶香與顆粒口感的雙重層次，更加入胡椒味提味，香氣更濃、暖意更深；另外，12月10日起開賣「燒仙草」以滑順濃厚仙草湯汁搭配紅豆、綠豆、燕麥、芋圓，多款餡料一次滿足，口感更豐富，飽足感更升級。

OKmart指定熱飲任選2件99元(圖／OKmart提供）

OKmart指定餅乾加12元多一件 指定熱飲任選2件99元

OKmart即日起至12月12日，77綜合享樂包、日本味王口含錠(膠原蜂蜜檸檬C(20粒入)/蔓越莓(12粒入)同品項買1送1，孔雀香酥脆香魚口味、77草莓巧酥蛋糕乳加、新貴派mini夾心餅乾(濃厚可可口味/清甜草莓口味)、光泉富維他牛乳400ml、茉莉茶園-蜜蘋香橙柏爵450ml、茉莉茶園-金橙紅柚茉莉450ml、NAYAQUA YOI 鹼性水850ml、光泉冷泡茶585ml(朝露紅茶/朝露綠茶)同品項加12元多一件。

氣溫持續下探，OKmart即日起至12月10日，黑糖桂圓紅棗茶/黑糖薑茶/阿華田/焙茶拿鐵/抹茶拿鐵任選2件99元。

