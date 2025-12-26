4大超商「咖啡買2送2、拿鐵10元」 週末買1送1優惠一次看

生活中心／賴俊佑報導

7-ELEVEN大杯濃萃美式/拿鐵任選12杯480元(圖／7-ELEVEN提供）

4大超商週末優惠！指定拿鐵第2杯10元，大杯濃萃美式/拿鐵任選12杯480元；全家黑炫咖啡酷繽沙/黑炫牛奶酷繽沙任選買1送1；萊爾富指定泡麵、雪糕買1送1；OKmart一日限定優惠大杯莊園美式/拿鐵買2送2。

7-ELEVEN指定拿鐵第2杯10元

7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取即日起至12月31日推出快樂耶誕新年 CITY 暖冬咖啡

1. CITY CAFE大杯濃萃美式/大杯濃萃拿鐵任選12杯優惠價480元(10萬組)

2. CITY CAFE風味系列熱飲(皇家伯爵紅茶拿鐵/黃金太妃榛果/香草焦糖瑪奇朵/福岡八女濃抹茶/鹿兒島濃焙茶/好時經典可可)任選12杯優惠價520元(5萬組)

3. CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡任選12杯優惠價670元(5萬組)

4. CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬紅茶/一顆檸檬青茶任選12杯優惠價480元(5萬組)

5. CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選12杯優惠價480元(5萬組)

7-ELEVEN 即日起至12月28日推出聖誕購物趴優惠。

1.CITY CAFE 鹿兒島濃焙茶/黃金太妃榛果風味拿鐵/香草焦糖瑪奇朵第2杯10元

2.大杯燕麥拿鐵任2杯99元

3.CITY TEA黑金燒仙草2杯120元

4.KIRIN午後紅茶熱奶茶買2送1

5.三得利微醉雞尾酒／KIRIN 冰結無糖檸檬買2送1

6.柏克金德式小麥啤酒第3件1元

7.可倫堡1664 桃紅啤酒第2件5折

8.福樂Q 果優酪／燕麥草莓優酪任2件49元

全家黑炫咖啡酷繽沙/黑炫牛奶酷繽沙任選買1送1(圖／全家提供）

全家酷繽沙、米香脆奶昔買1送1

全家康康5優惠！即日起至12月28日，黑炫咖啡酷繽沙/黑炫牛奶酷繽沙任選買1送1，牧場直送4.0牛奶雪糕、FamiCollection天然水2.2Ｌ、農心辛拉麵袋麵、Gery厚醬起司蘇打餅、Fami!ce Fami米香脆奶昔(不限口味)同品項買1送1。

萊爾富萊爾富指定泡麵、雪糕買1送1。（圖／萊爾富提供）

萊爾富指定泡麵、雪糕買1送1

萊爾富即日起至12月28日，農心安城湯麵、農心辛拉麵辣白醬風味、UCC無糖黑咖啡、杜老爺抹茶紅豆QQ雪糕、Gery厚醬起司蘇打餅、浪味仙田園蔬菜口味同品項買1送1。

OKmart大杯莊園美式/拿鐵買2送2(圖／OKmart提供)

OKmart大杯莊園美式/拿鐵買2送2

OKCAFE 12月26日推出限時優惠，大杯莊園美式/大杯莊園拿鐵（含極淬系列）同品項買2送2；冬季熱飲優惠，即日起至2026年1月7日，經典阿華田/阿華田摩卡拿鐵任2杯99元。

OKmart即日起至2026年1月1日推出推出「歡聚在 OK」期間限定優惠，每朝 EX 黑咖啡188ml、葡萄王田七瑪卡王精華飲60ml同品項買1送1，光泉茉莉蜜茶 330ml買2送1，evian依雲礦泉水500ml第2件10元，可樂果（原味／古早味）、卡迪那德州薯條茄汁口味任選第二件5折。

