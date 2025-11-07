4大超商「咖啡、奶昔買1送1」 紅茶10元、珍奶40元限時3天快搶
生活中心／賴俊佑報導
週末超商優惠快收！7-ELEVEN咖啡買11送11、珍奶4杯160元，全家奶昔買1送1、仙女紅茶第二杯10元，萊爾富巧克力飲品買1送1、袋裝微波小點任2件85折，OKmart咖啡搭配指定甜點只要59元，小北百貨立冬限定咖啡買1送1。
7-ELEVEN咖啡買11送11 珍奶4杯160元
7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取11月7日至11月9日推出每月7號一起品茶趣！
1.CITY TEA珍珠焙火烏龍奶茶4杯200元(限量3萬組)
2.CITY TEA珍珠奶茶4杯160元(限量3萬組)
3.CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶4杯160元(限量3萬組)
4.CITY TEA香鑽水果茶4杯190元(限量3萬組)
5.CITY TEA琥珀小葉紅茶/梔子花青茶任選買10送10 (限量3萬組)
7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取即日起至11月12日推出「7-ELEVEN DAY歡慶購物節」咖啡優惠。
1.CITY CAFE特大美式買11送11優惠價660元 (每日限量1.5萬組)
2.CITY CAFE特大拿鐵買11送5 優惠價770元(每日限量1萬組)
3.CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選買11送11優惠價660元(每日限量5000組)
4.CITY CAFE特選美式/特選拿鐵任選16杯優惠價711元 (限量8萬組)
5.CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡任選13杯優惠價711元 (限量8萬組)
6.CITY TEA黑糖珍珠撞奶18杯優惠價711元 (限量5萬組)
全家奶昔買1送1 仙女紅茶第二杯10元
全家康康5優惠！11月7日至11月9日，Fami!ce Fami米香脆奶昔(不限口味) 、FamiCollection旨味日式生茶、牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕、金車漢寶肉燥擔仔風味麵、農心安城湯麵同品項買1送1。
全家會員限定優惠！即日起至11月9日，Let's Café特濃美式/拿鐵任選2件特價99元，Let's Café經典冰磚拿鐵2件99元，Let's Tea仙女紅茶第二杯10元。
萊爾富巧克力飲品買1送1 袋裝微波小點任2件85折
萊爾富暖暖過立冬！即日起至11月8日，Hi Café × MILO 巧克力飲品任選買1送1，品項包括大杯巧克力珍珠牛奶（熱）、大杯巧克力歐蕾（熱）。
另外，袋裝微波小點任2件85折，品項包括美式起司雞肉捲、燒烤珍珠七里香、韓式炸雞、黃金煎餃。
OKmart咖啡搭配指定甜點只要59元
OKmart即日起至11月12日，OK CAFÉ莊園拿鐵（中杯）搭配聖保羅糖酥可頌捲/三峽金牛角組合價只要59元。
小北百貨立冬限定咖啡買1送1
小北百貨目前全台有49家門市導入咖啡服務，11月7日推出立冬咖啡優惠，大杯美式/拿鐵同品項買1送1，平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，銅板價享用咖啡。
