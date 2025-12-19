4大超商「咖啡10元、泡麵買1送1」 週末優惠一次看

生活中心／賴俊佑報導

CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾或珍珠焙火烏龍奶茶6杯暖心分享價300元。(圖／7-ELEVEN)

4大超商週末優惠！7-ELEVEN大杯濃萃美式咖啡、大杯卡布奇諾咖啡第2杯10元，全家指定泡麵、礦泉水買1送1，萊爾富指定雪糕、碳酸飲料買1送1，OKmart冬季風味飲品任選2件99元，小北百貨冬至咖啡買1送1。

7-ELEVEN大杯濃萃美式咖啡、大杯卡布奇諾咖啡第2杯10元

7-ELEVEN 超值五六日！12月19日至12月21日，CITY CAFÉ大杯燕麥拿鐵2杯99元，CITY CAFÉ大杯濃萃美式咖啡第2杯10元，CITY CAFÉ大杯卡布奇諾咖啡第2杯10元，CITY TEA黑金燒仙草2杯120元，CITY TEA熱琥珀小葉奶茶/熱梔子花奶青任選買2送2。

7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取12月20日至12月24日推出CITY冬至日

1. CITY CAFE好時經典可可6杯暖心分享價300元(5萬組)

2. CITY CAFE大杯燕麥拿鐵6杯暖心分享價290元(5萬組)

3. CITY CAFÉ風味系列飲品(黃金太妃榛果/香草焦糖瑪奇朵6杯暖心分享價 300元(5萬組)

4. CITY TEA香鑽水果茶6杯暖心分享價280元(5萬組)

5. CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾或珍珠焙火烏龍奶茶6杯暖心分享價300元(5萬組)

全家週末優惠。(圖／全家提供)

全家指定泡麵、礦泉水買1送1

全家康康5出動！12月19日至12月21日，WA!COOKIES茉香綠茶奶蓋雪糕、FamiCollection天然水1000ml、農心爽口海鮮味烏龍麵、健達迷你繽紛樂同品項買1送1。

萊爾富週末優惠。(圖／萊爾富提供)

萊爾富指定雪糕、碳酸飲料買1送1

萊爾富即日起至12月21日，杜老爺福爾摩沙雪糕(木瓜牛奶/西瓜牛奶)、Gery芝莉脆粒威化棒(香草/焦糖巧克力)、韓國樂天碳酸飲(優格/草莓優格)、韓國不倒翁金拉麵原味杯麵、農心辛炒麵(原味/起司)、利口樂原味草本無糖潤喉糖、味味一品麻辣臭豆腐麵同品項買1送1。

因應冬至進補需求，萊爾富攜手全國漁會推出3款微波即飲的暖心湯品。「麻油鱸魚湯」選用香氣濃郁的麻油搭配薑片提味，暖胃不膩；「藥膳鱸魚湯」以溫補藥膳材料慢燉，口感溫潤，鱸魚湯系列單件79元、任2件145元；「澎湖海菜魚丸湯」湯頭清甜、魚丸Q彈，大人小孩都能輕鬆享用，單件59元、2件99元。

OKmart指定冬季風味飲品任選2杯99元。(圖／OKmart提供)

OKmart指定冬季風味飲品任選2杯99元

OKCAFE即日起至12月31日推出多款冬季風味飲品優惠，包括「黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶）」、「阿華田系列」、「錫蘭紅茶拿鐵」、「靜岡抹茶拿鐵」與「焙茶拿鐵」，任選2杯99元。

小北百貨冬至咖啡買1送1。(圖／小北百貨提供)

小北百貨冬至咖啡買1送1

小北百貨目前全台有49家門市導入咖啡服務，12月21日推出冬至咖啡優惠，大杯美式/拿鐵同品項買1送1，平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，銅板價享用咖啡。

