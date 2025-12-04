4大電子支付一次搞懂 大魔王強襲回饋激戰

「電子支付」已成為主流消費工具之一，目前共有iPASS MONEY、街口支付、全支付等3種，會員人數超過600萬人的電支服務，加上最新開通的「LINE Pay Money」，市場出現「4國交戰」大場面。

比較4大電支方案，「LINE Pay Money」消費據點最多，「iPASS MONEY」擁有最多會員，「街口支付」支援綁定最多銀行與信用卡，「全支付」以最優9%回饋率帶動會員數與交易筆數飆升，有望在今(2025)年底前登上會員數與代理收付交易「雙冠軍」。

廣告 廣告

「LINE Pay」原為第三方支付服務業者，會員超過1,310萬人，因每月代理交易金額超過20億元，按法規必須成立「電子支付公司」。LINE Pay因此成立「連加電子支付公司」，並於12月3日正式開通「LINE Pay Money」電子支付服務，上線23小時會員數就突破56萬人，成為「大魔王」級別的電子支付服務。

「LINE Pay Money」目前支援綁定19家銀行帳戶與所有銀行信用卡，特色是在LINE聊天室內就能直接與親友轉帳或分帳，「乘車碼」功能也將陸續支援各縣市的大眾交通工具付款。一般掃碼消費只要綁定信用卡，就能在全台超過65萬個LINE Pay特約商店結帳，並享有刷卡優惠，像是綁定中國信託LINE Pay卡筆筆贈送1% LINE POINTS，連結聯邦賴點卡在指定通路最高可獲5% LINE POINTS。

一卡通公司的電子支付「iPASS MONEY」擁有逾720萬會員，是現階段會員數最多的電支方案，原本與LINE Pay合作，在LINE聊天室中提供轉帳服務，現因「LINE Pay Money」開業，因此將在明(2026)年1月1日起退出LINE系統，會員必須下載「iPASS MONEY APP」，才能繼續使用原有的轉帳、繳納帳單與乘車碼服務。交易據點也因為與LINE Pay分手而減少，但iPASS MONEY特店與TWQR特店加總仍超過50萬個。

「街口支付」會員數有703萬人，僅次於「iPASS MONEY」，原為代理收付交易冠軍，卻因母公司出售股權給泰山公司的糾紛，導致特約店家暫停使用街口支付；雖然後續慢慢恢復交易，卻已經輸給「全支付」落居第2名。不過街口支付依然是提供綁定銀行帳戶最多的支付方案，也是唯一與銀行合作發行聯名卡與聯名帳戶的業者，消費最高贈2.5%街口幣。

「全支付」由全聯福利中心100%投資成立，目的不僅提供全聯消費者便捷的支付方案，更走出全聯吸納更多不同的消費族群。綁定銀行帳戶或以全支付錢包在全聯店外交易，享3%全點回饋無上限，綁定指定銀行帳戶或在指定百大品牌交易都加碼3%，合計最高回饋衝上9%。

強勁的補貼活動，推動全支付會員數與交易筆數不斷上升。根據最新的9月份數據，全支付的代理收付交易蟬聯第一名，預期今年底前會員數將可超越「街口支付」與「iPASS MONEY」，躍升為電子支付「龍頭」。

4大電子支付回饋方案總整理，如下表：

原文出處

延伸閱讀