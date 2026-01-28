4大類「舊衣」不能回收！違者吃6000元罰單

▲有4類舊衣不能回收，需直接丟入一般垃圾處理。舊衣回收箱。（示意圖／台南市環境保護局）

[NOWnews今日新聞] 過年除舊佈新，有不少人也會藉機整理出穿不到的舊衣服，新北市環保局提醒「舊衣服可以回收，但不是每種都OK！」，其中4類為一般垃圾，不能回收，若未按照規定處理，最高將處6000元罰鍰。

新北市環保局指出，只要是破損的衣物，以及貼身接觸私密處如內衣褲、泳衣、睡衣請直接丟一般垃圾，新北市則需裝進專用垃圾袋交給循線垃圾車，其餘乾淨舊衣，可喻清洗整理後，送給慈善團體、投入新北環保局核准的舊衣回收箱，或是交給清潔隊循線回收車。

新北市環保局提醒，若未做好回收、未依規定丟棄者，可依《廢棄物清理法》第12條處以新台幣1200元到6000元的罰款。

