4天之內第3起！台中大雅3千戶停電 搶修逾4小時中午全數復電

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台電高壓架空線路斷線台中近3千戶停電，搶修4個多小時，中午全數復電。（圖：台電提供）

大雨連連，供電系統也受影響，台中市大雅區雅環路二段、學府路等區域，上午7點多停電，近3千戶用戶受影響，這也是四天來台中第三起電力故障事件。台電調查，因為高壓架空線路斷線導致，立即派員搶修，並即時隔離故障區間及轉供復電，8點多復電近6成，中午12時13分已完全復電。

台電台中區處表示，今天（12日）上午7點21分因高壓架空線路斷線，造台中市大雅區雅環路二段、學府路、民生路三段、民生路一段等一帶共2987戶停電，事故發生後，台電立即出動搶修，並即時隔離故障區間及轉供復電，8點19分已復電近6成共1751戶。剩餘1236戶持續搶修中，台電加派人力，中午12時13分已全數復電。（寇世菁報導）

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