4天偷7機車 35歲男設斷點白色拖鞋露餡被逮

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市桃園警分局大樹派出所轄內，12月3日至12月6日間，4天內共失竊了5輛機車。桃園警分局表示，員警獲報後積極追查，發現竊嫌可能都是同一人，過濾監視器畫面與資料比對，也清查這名竊嫌4天內，在轄內已竊取7輛機車，而且每偷1輛機車，都使用數小時後即棄置，並於棄車周邊再竊取另1輛機車後離開，員警研判，竊嫌希望藉此設置斷點，以規避查緝。前（8）天員警循線將涉竊的35歲詹姓男子查緝到案，已擴大偵辦中。

桃園警方表示，員警調查過程發現，竊嫌行竊時服裝一致，最顯眼的是，腳穿1雙白色拖鞋，特徵十分明顯。過濾分析資料後，鎖定詹姓男子涉嫌重大。員警掌握他的行蹤後，前日循線成功將他查緝到案，依法移送偵辦。

警方呼籲，民眾的機車鎖頭，如果老舊，失竊風險就會高。請適時更換鎖頭，以免宵小覬覦。

照片來源：桃園市警方提供

