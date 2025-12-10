4天偷7部機車! 偷車賊設斷點規避 "愛穿拖鞋"露破綻

地方中心／賴國彬 桃園報導

老舊鎖頭趕快換！桃園近日出現一名，專挑老舊機車下手的偷車賊，4天共偷走7輛車，不過每偷走一部機車，短短幾小時就會棄置，接著在附近另尋下一輛機車下手，疑似藉由"設置斷點"快速更換交通工具，規避警方追查。不過因為他行竊時都穿著"白拖鞋"，被警方一眼識破，將人逮捕。

監視器畫面中，頭戴安全帽、穿著黑褲、白色拖鞋的男子，鬼鬼祟祟在巷弄內，東張西望，眼看四下無人，從口袋掏出鑰匙，"喀啦"一下，把機車發動，二話不說直接騎走，而且4天內共竊走7輛機車。

廣告 廣告

桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「男子竊取機車代步，為規避警方追查，不斷竊取換車，本所受理被害人報案後積極追查。」

專挑舊機車！桃園竊賊「４天偷７車」 製造斷點躲追查 「這習慣」被識破

男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊。（圖／民視新聞）

員警發現，男子行竊時服裝一致，最顯眼的是他腳穿白色拖鞋，經過濾分析，鎖定35歲的詹姓男子！這名男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊，專挑老舊機車下手，因為鎖頭老舊，一下就得手！4天順手牽羊偷走7輛機車，而且每偷一部騎沒多久就丟棄，再偷另一輛，意圖製造斷點。

桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「確認男子共竊取7部機車，循線將其逮捕到案依法送辦。」

專挑舊機車！桃園竊賊「４天偷７車」 製造斷點躲追查 「這習慣」被識破

詹姓男子服裝特徵早已露出破綻。（圖／民視新聞）

男子自以為聰明，想利用設置斷點，規避警方追查，不過卻沒想到自己的服裝特徵早已露出破綻，難逃法網。

原文出處：專挑舊機車！桃園竊賊「４天偷７車」 製造斷點躲追查 「這習慣」被識破

更多民視新聞報導

寒冬不冷！「國民媽媽」林美秀親自為創世基金會送暖 關懷弱勢家庭

西班牙女早到40分鐘上班！老闆不忍直接「炒魷魚」

護國神山年終愛心市集開跑 擴大偏鄉、社福與永續影響力

