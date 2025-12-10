4天偷7部機車！ 竊賊設斷點規避查緝「愛穿拖鞋」被鎖定逮捕

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園警察分局大樹派出所近期接連受理機車失竊案件，本（12）月3日至6日短短4天內竟發生5起失竊案。警方立即成立專案小組深入追查，發現所有案件均由同一名男子所為，且4天內在分局轄內共竊取7部機車，犯案頻率相當高。

詹姓竊賊4天內連偷7車，竊取後短時間就棄置，藉此製造斷點。（記者翻攝）

警方調查，該名竊嫌每偷走一部機車，只使用短短數小時便任意棄置，接著再於附近另尋下一部機車下手，疑似藉由「設置斷點」快速更換交通工具，以規避警方追查。

員警比對多起犯案影像後發現，嫌犯行竊時穿著一致，其中最醒目的特徵是腳上那雙白色拖鞋。循線過濾比對後，鎖定有竊盜前科的35歲詹姓男子涉案重大，並掌握其活動範圍。

警方於昨（8）日順利將詹男查緝到案，訊後依法移送偵辦。桃園警分局提醒，機車若使用老舊鎖頭，遭竊風險大幅提高，呼籲民眾務必定期更新車鎖，以免成為宵小目標。

