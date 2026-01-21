4天前才報案跟騷！美甲師人妻倒臥家中玄關「1屍兩命」 前男友涉案落網

懷有身孕的31歲美甲師小松本遙跨年夜在家中玄關，遭人持刀具割頸並以鈍器反覆攻擊頭部後死亡。（翻攝自X@livedoornews）

4天前才報警遭跟蹤騷擾…日本茨城縣1名美甲師人妻跨年夜命喪家中玄關，下班的丈夫返家就看到懷有身孕的妻子渾身是血倒臥在地時立即報警，警方透過種種線索將受害人的前男友逮捕，但對方聲稱不知情。

據《NHK》報導，茨城縣水戶市去年12月31日一間公寓發生一樁命案！懷有身孕的31歲美甲師小松本遙，在自宅玄關處遭人以刀割頸並被多次毆打頭部後身亡。警方初步調查結果顯示，小松本疑似在玄關內側不遠處遭到襲擊，凶嫌以刀具及鈍器反覆、猛烈攻擊受害人，造成小松本頭部共有十多處傷勢，包含骨折。

警方表示，大門未鎖，屋內仍留有小松本遙的錢包、存摺、手機等貴重物品，且未發現有被翻找或洗劫過的痕跡，因此警方研判可能對死者抱有強烈怨恨的熟人，遂朝被害者交友關係展開調查。最終警方據當時監視器畫面等資料，認為住在茨城縣城里町、28歲的公司職員大內拓實涉有重嫌，並於今日以殺人罪將其逮捕。

28歲上班族大內拓實為受害者小松本遙的前男友，警方透露大內在偵訊時否認犯行，並強調「毫無事實根據，什麼都不知道」。此外，小松本在案發前4天，曾匿名致電水戶警察署的跟蹤騷擾（恐怖情人）受害諮詢窗口，警方正調查此事是否與本案有關。

小松本遙與丈夫住在事發時的公寓，案發當日兩人中午過後一同外出購物後返家，隨後小松本獨自外出，而丈夫則是出門上班。16時50分許，小松本曾傳訊息給丈夫「現在要回家了」19時許，丈夫返家後，發現小松本倒臥在家中玄關的血泊中，小松本頸部有1處刀傷，頭部也留下多次遭毆打的痕跡，雙臂上留有多處疑似防禦傷。

