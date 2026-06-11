4天前才送別傅子純！唐美雲再痛失老戰友王世信 悲喊：怎可缺席首演

【緯來新聞網】知名舞台設計家、國立臺北藝術大學戲劇學院院長王世信今（11日）凌晨驟逝，享壽68歲，消息傳出震驚台灣表演藝術界。王世信是台灣舞台設計界翹楚，劇場界暱稱他「Sammy」，合作團隊包括果陀劇團、唐美雲歌仔戲團、紙風車兒童劇團、表演工作坊、雲門舞集等，長年合作的歌仔戲名伶唐美雲與唐美雲歌仔戲團今日先後發文哀悼，北藝大劇場設計系師生也紛紛追思，不捨之情溢於言表。

4天前才送別傅子純！唐美雲再痛失老戰友王世信。（圖／翻攝唐美雲FB、北藝大官網）

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唐美雲今日發文透露，國際版《臥龍：永遠的彼日》正逢首演，卻在這一天痛失多年戰友，她悲慟寫道：「三米、國際版《臥龍：永遠的彼日》今天首演！你怎麼可以缺席呢？還記得前陣子開會時你的模樣，怎麼轉身就⋯⋯謝謝你陪伴劇團，我們都會想念你的。」令人鼻酸的是，唐美雲4天前才剛發文哀悼因血癌病逝的歌仔戲演員傅子純，短短數日內接連送別兩位摯友，引發外界心疼。



唐美雲歌仔戲團也發出長文悼念，表示聽聞王世信離開的消息心中萬般不捨，回想從劇場到舞台、從創作到演出，雙方一起經歷無數日夜，那些為了一個畫面、一個場景反覆討論的時刻，如今都成為最珍貴的回憶。劇團形容「Sammy老師」總是扮演每部作品最堅強的後盾，用才華與智慧撐起一個又一個令人難忘的舞台世界，並感性寫下「人生如戲，聚散有時」，願他卸下辛勞，在另一個舞台自在安然。

4天前才送別傅子純！唐美雲再痛失老戰友王世信。（圖／翻攝唐美雲FB）

王世信為國立藝術學院戲劇系（今國立臺北藝術大學）1987年首屆畢業生，主修舞台設計，1993年取得紐約州立大學普契斯分校藝術碩士學位，同年返回母校任教，曾任劇場設計學系系主任暨展演藝術中心主任，逝世前擔任戲劇學院院長。他的設計作品涵蓋戲劇、歌舞劇、傳統戲曲、兒童劇與舞蹈等領域，唐美雲歌仔戲團近年廣受好評的《光華之君》即出自他手。

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