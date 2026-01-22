「4天拉拽踹逾50次」土城幼兒園被爆虐童 家長怒轟「把幼童當沙包」

林月琴(右)與家長(左)出面控訴土城育全幼兒園，不當對待幼童。翻攝林月琴臉書



幼兒園又爆發疑似不當對待案件！新北市土城育全幼兒園，被爆料去年有一名曾姓教保員，除了沒有教保資格外，甚至4天之內，對幼幼班孩子拉扯、推倒、踢踹及敲打等行為高達50多次。立委林月琴今天（1／22）與家長開記者會，痛批新北、桃園市府明知有系統性問題，卻未有效介入，家長更痛批「把寶貝孩子當沙包」！

林月琴指控，土城育全幼兒園所屬的「育全教育集團」，名下新北、桃園設有多間幼兒園，每間園區幼生人數均高達上百人，過去即曾因違法進用無資格人員、幼兒照顧失當等情事多次遭裁罰，2020年至2025年間，該集團幾乎年年因相同違規樣態受罰，卻仍可持續承接非營利幼兒園、申請準公共幼兒園補助、設立新的園所。

家長控訴，孩子2024年8月入學幼幼班，接下來數月，孩子出現摳手到流血、咬手指及異常驚嚇反應。2025年7月，孩子情緒崩潰拒絕上學，才得知又被老師打手，老師還交代孩子「不能告訴媽媽」，她認為事有蹊蹺，小孩才說出「每天都被老師罵，班上同學很多人每天都被老師打。」

家長說，同月底離開園所後，卻一直接到園方電話盼獲原諒，園長也跑到她的住家，要求簽撤案書，但教育局告知，該名曾姓老師沒有助理教保員資格，家長質疑，一直以來幼幼班的人數就超過法定師生比。幼兒園不僅進用無資格人員，甚至動不動就對孩子們踢、打、跩，甚至將其摔地，監視器中可看到4天內就不當對待50多次，「把2、3歲的幼童當沙包？」

林月琴也強調，本案發現五大結構性問題，一、早有前案卻未列管，慣犯集團得以擴張；二、違法進班成常態，主管機關未即時介入；三、裁罰金額與傷害程度失衡，無法嚇阻，該老師4天內發生50次不當對待行為，卻僅以3萬元裁罰結案；四、加強督導流於形式，問題一再重演；五、資訊揭露不完整，家長難以掌握全貌，新北教育局在調查過程中，僅提供經剪輯的監視器畫面及調查報告「摘要」，導致家長無法即時了解孩子實際遭遇。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

