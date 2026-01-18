4天狂飆47宮廟！台灣美廟故事再創集章新紀錄

▲「台灣美廟故事」主編陳建學是上班族，扣掉週間上班日，真正算一算，只用了2個週末六日，算起來是4天，風塵僕僕履完47間五顯廟，只為把台灣信仰的脈動記錄下來。

【記者 陳法沛／台北 報導】還記得小時候收集卡片的狂熱嗎？「環遊台灣找五顯」集章活動便是這樣一個讓大家重新認識信仰、文化與社區的機會。全國最大宮廟平台「台灣美廟故事」從114年12月28日到115年01月17日收官，短短廿天內，閃電完成了全台47間主祀五顯大帝的宮廟集章，創下了全台宮廟平臺最快完成集章巡禮的紀錄！

「台灣美廟故事」主編陳建學是上班族，扣掉週間上班日，真正算一算，只用了2個週末六日，算起來是4天，風塵僕僕走完47間五顯廟，不為炫耀，只為把台灣信仰的脈動記錄下來；一句「一步一腳印，香火自有回響」，就是這趟旅程最真實的里程碑。

內容力＝走讀力 不為蓋章，是為了走訪

「台灣美廟故事」主編陳建學說：「不是為了蓋章而順道紀錄，而是為了走訪而順手蓋章！」十多年來，他與家人把週末當作走讀課，四時行走、逐宮致敬，廟無大小分、神不比大小；半數以上的台灣宮廟，他們都曾親訪紀錄不只一次。這份熱愛與堅持，換來的是「眾神護佑、家人平安、夥伴健康」的踏實祝福。「里程數當健身，香火味當能量棒」，也讓他們全家更加珍惜與神明之間的連結，並感受到信仰的力量！

親子同行的香火課 把信仰交給下一代的腳步

「桃園旗南宮 五行大帝廟」執行長楊智傑說：帶著孩子進宮廟、焚香、投緣金，在每一尊神像前學會敬、感恩與尊重。這不只是集章，而是文化體驗與家族傳承；雖然奔波、疲累，「信仰始終推著我們向前。」給孩子最好的課本，就是路上的每一炷清香；體力會累，信念不打烊。

▲4天狂飆47宮廟！全國最大宮廟平台「台灣美廟故事」創下全台宮廟平臺最快完成集章巡禮的紀錄！廟無大小分、神不比大小；半數以上的台灣宮廟，他們都曾親訪紀錄不只一次。

熱度不是曇花 是長情

活動由蘇澳存仁定安宮掛名發起，串連八裡紫德宮、彰化大村埤腳五通宮、嘉義王靈宮等夥伴，從頁面設計到禮品規劃、圖像授權都一起扛。

這次活動的總策畫存仁定安宮李淑婉老師也表達了看到47間主祀五顯大帝的宮廟團結在一起，弘揚共同信仰，形成「信仰社群」的實體流量池，讓地方文化在串門子中被看見，讓她感到深深的感動。

然而，她也擔心活動結束後，大家是否會再度忘記這份信仰?!信仰不應該在短暫的熱度中消逝，而是應該成為生活的一部分，持續影響著每一個人的心靈。

集章的樂趣與祝福

「環遊台灣找五顯」活動不僅吸引了眾多信徒參與，更設計了豐富的獎勵機制。前300名完成集章者可獲得限量好禮，而集滿15間宮廟的參與者更可至定安宮領取特別禮物。

主辦單位提醒大家「一人・一書・一份禮物」，珍惜資源讓更多參與者都能獲得祝福。而各宮廟書本數量有限，建議先致電詢問，別讓一場好緣份變成「踏破鐵鞋無覓處」的遺憾。

▲「環遊台灣找五顯」總策畫存仁定安宮李淑婉老師(右二)也表達了看到47間主祀五顯大帝的宮廟團結在一起，弘揚共同信仰，形成「信仰社群」的實體流量池，讓地方文化在串門子中被看見，讓她感到深深的感動。右一為「桃園旗南宮 五行大帝廟」執行長楊智傑、左二為「台灣美廟故事」主編陳建學，共同合影。

「台灣美廟故事」用腳步寫歷史 用熱情傳信仰

「台灣美廟故事」編輯群承諾持續忠實紀錄五顯故事，讓更多人因認識而得平安、更自在。「台灣美廟故事」主編陳建學行動號召：追蹤社群、回宮點香、帶家人同行，讓「星火燎原」不只在網路，也在街角廟埕綿延。眾志成城，信仰長存；走一趟宮廟，添一分福氣，集一枚印章，留一段緣分！

就近找五顯

頭城尊澤會、宜蘭縣頭城鎮更新鎮海宮、蘭陽羅東五明宮、花蓮縣鳳林五聖宮、基隆天顯宮、萬里昭靈宮-五顯靈官大帝、汐止保義堂、新莊邢龍宮、新莊清顯宮、中和力行福德宮、中和聖華宮五顯大帝、桃園旗南宮 五行大帝廟、桃園大溪顯能宮五顯大帝、苗栗縣苑裡鎮寶靈宮、竹南后厝天文宮、霧峰天顯宮-伍顯大帝、彰化縣大城鄉東西港永鎮宮、彰化大村五行宮五顯大帝、埔心菜寮五龍宮、斗六明德天聖宮-開基天羅至尊、嘉義民雄雙福保安宮、嘉義市新厝仔炳靈宮-五顯大帝、大林天顯宮伍顯大帝、嘉邑顯帝會、台南仁德五帝廟、台南市仁德區五華宮、八吉境五帝廟、台南歸仁王華宮、台南東山五通宮五顯大帝、東山開泰日月明宮、屏東歸來顯靈宮、高樹五顯宮、高雄六龜天顯宮、台南永康北玄堂。

