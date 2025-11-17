4天轟3次！《央視》共7分鐘痛批高市早苗：玩火者必自焚

日本首相高市早苗日前針對台海局勢言論，引發中國大陸強烈反彈，陸媒表示，高市從13日起「4天上了3次（央視）新聞聯播」，總長超過7分鐘，主播更語氣強烈警告，「玩火者必自焚！」

陸媒《看看新聞》指出，《央視》新聞聯播於13日播出《外交部發言人就高市早苗涉台錯誤言論答記者問》，報導表示「正告日方，必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚！」

15日，新聞聯播又以《日本多方批評高市早苗涉華錯誤言行》為題，報導日本《東京新聞》發表社論指出，高市的言論「魯莽且輕率，無異於公開表示，她將不惜同中國開戰。首相發表這樣的言論不能被接受。」日本《朝日新聞》則指，「作為現任首相，高市早苗的言論對日中關係的不良影響令人擔憂。」

緊接著16日，新聞聯播以《日本政界人士要求高市早苗撤回錯誤言論》為題，稱日本前首相、立憲民主黨代表野田佳彥表示，高市的言論「過於越界，相當輕率，導致日中關係陷入非常嚴峻的局面。」

