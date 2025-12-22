4天20件「模仿張文」 高檢署成立防恐應變小組

高等檢察署已成立「防範恐怖攻擊應變小組」嚴正應對可能的模仿犯罪。（圖／翻攝自陳其邁臉書）





張文犯下4死11傷大規模隨機傷人案後，全台陸續出現恐嚇、持刀揮舞與異常言行等案件，並在4天內累計超過20起高風險案例，引發社會高度關注模仿犯效應。對此，高等檢察署已成立「防範恐怖攻擊應變小組」嚴正應對。

警方指出，相關通報遍及台中、新北、彰化、台北等地，多數案件在民眾即時通報下已迅速處置，涉案者也已遭拘提或羈押，未造成進一步傷害，不過犯罪學者提醒，重大隨機攻擊發生後約13天內，是模仿犯最可能出現的高風險期，呼籲民眾近期外出提高警覺，避免分心滑手機或配戴耳機，發現異狀立即通報。

為因應及嚇阻有心人士，警政署啟動加強捷運、高鐵、台鐵及人潮密集場所巡守，動員約1.7萬人力投入維安。警方統計，年底至農曆年前，全台將有137場大型活動，包括跨年晚會與演唱會，均列為重點防護對象。

台北市政府亦提高跨年維安規格，捷運市府站周邊將實施高強度演練，部署特勤、警犬與防暴能量。大巨蛋、小巨蛋、北流等大型場館，將視風險評估加裝安檢門與金屬探測設備，並規畫突發事件即時警政簡訊通知。

而為整合及提升效率與量能、防止模仿效應擴散並確保應變一致，以及就恐嚇公眾安全案件從嚴從速偵辦，高等檢察署檢察長張斗輝今（22日）指示，全國各地檢署，凡涉及網路、大眾運輸或公眾出入場所之恐嚇與危害公眾安全案件，均應由「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官統一指揮偵辦，案件發生時即刻啟動應變與強制作為。

高檢署要求，司法警察機關接獲相關報案或線索，須即時通報各地檢署應變小組並報請檢察官指揮；各地檢署亦須指定專責窗口，確保情資掌握、偵查指揮與輿情穩定同步進行。

高檢署重申，對任何以恐嚇、暴力或散布不實資訊危害公共安全的行為，將秉持「依法從嚴、從速」原則偵辦，並與警、調機關密切合作，維護社會秩序與民眾安全。

