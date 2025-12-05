4女神不認識就組團！Bruno Mars親自讚賞「SmileDash」人氣隊長
【緯來新聞網】樂團「SmileDash」由貝斯手Mina、鼓手侑真、主唱若潼與吉他手Arisa組成，今（5日）發行單曲〈My Day〉，講述相遇並攜手在演藝路上前進的故事。侑真僅是隊長也公認的團隊支柱，本業是街頭藝人，甜美外型與紮實鼓技讓她在Instagram擁有11萬人追蹤，YouTube頻道也有近20萬次訂閱，其中cover〈APT.〉，更獲得原唱Bruno Mars認證轉發，累積觀看次數已上看千萬。
Mina（左起）、侑真、若潼、Arisa來自不同領域。（圖／富現音樂提供）
SmileDash屬於少見的女子樂團，成員外型亮眼、粉絲累積近44萬人。談到團隊優勢，主唱若潼信心滿滿地說：「這次是4個女生組的樂團，很期待能碰撞出不一樣的火花送給大家。」
其實她們原本都在演藝界各自發展，Mina是「AKB48」前成員，坦言：「大家都覺得貝斯手很沒有存在感，我立志當最卡哇伊的貝斯手。」Arisa本是彈木吉他，今年3月才轉練電吉他，雖然面臨震撼教育，但能順利發片，感動地說：「可以堅持下來真是太好了。」
主唱若潼則是斜槓王，身為啦啦隊成員、職籃MC，又有發過solo單曲，如今加入女子樂團，能唱能跳又會主持，光是個人追蹤數就高達25萬。
SmileDash不認識就組團。（圖／富現音樂提供）
她們是成團後才認識，但個性卻意外互補。Mina熱情如夏天，笑說自己話最多：「遇到大家就會一直嘰哩呱啦，我負責提供大家元氣。」若潼則屬於細心又偏冷靜的觀察者。
新歌〈My Day〉雖然由她們創作，但在編曲老師統整後，4人進錄音室前僅有3天時間練習。Mina坦言壓力很大，醒著就在練琴，每天凌晨3點才入睡；鼓手侑真更緊張到吃不下飯，但靠著密集練習，錄音時只用1小時就順利完成。
擁有最多錄音經驗的若潼，形容錄音像「全身被看光光」，所有細節都藏不住，幸好配唱老師給了不少技巧，讓她很快進入狀態。SmileDash將在12月31日於新竹參加跨年晚會。
