「4女神」會合！粉紅超跑南巡 信徒搶躦轎腳擠爆

白沙屯媽祖南巡，不少信徒搶鑽轎腳。（圖／東森新聞）





白沙屯媽祖到高雄快閃，受邀參與遶境，今天是第二天，和岡山壽天宮、旗山天后宮還有五甲龍成宮，總共四媽一起合體，沿途福食補給站有中西式餐點小吃！由於粉紅超跑總是不按牌理出牌，遶境時信徒為了追轎子，穿越公園切西瓜，也有人為了搶躦轎腳，爆發推擠。

現場人員：「後退，後退一點。」

粉紅超跑來了，信徒跪地搶著要躦轎腳，這隊伍怎麼看都看不到盡頭。

現場人員：「拜託一下啦，靠右一下好不好，靠路邊一點。」

超過萬名香燈腳搶躦轎腳，三人一排，但人實在太多，有人想卡位置，現場一度爆發推擠。

廣告 廣告

現場人員：「不要擠，不要擠。」

可以注意到，這位阿嬤其實是沒有辦法跪下來的，所以廟方還特別準備了一個椅子。

白沙屯媽祖受邀南下遶境，快閃高雄三天兩夜，第二天也是重頭戲。岡山壽天宮、旗山天后宮，還有五甲龍成宮，總共四媽合體，難得一見。宗教盛事又遇到假日，各地信徒，大人和小孩都來朝聖，還有阿嬤帶寵物來，沿途都有福食補給站。

信徒vs.福食站人員：「好謝謝，我拿一個三明治。」

饅頭三明治，另一頭還有肉羹、肉燥飯，讓大家補充體力元氣。

記者vs.福食站人員：「（這肉羹準備多少份？）大概有500份。」

信徒vs.記者：「（從哪裡來的？）桃園。（怎麼特地帶小朋友來？）我們全家一直有在走啊，（每一次都會走就對了？）對對對。」

附近公司員工：「媽祖媽祖，我愛祢。」

還有人站路邊向媽祖示愛。粉紅超跑南巡第二天，賜福遶境11.6公里，超過五萬香燈腳朝聖，藍綠政治人物也來共襄盛舉，可見粉紅超跑魅力無限。

更多東森新聞報導

快訊／台鐵連2起故障！1路段改「單線雙向通車」 緊急搶修

粉紅超跑賜福岡山！首度「四媽合體」感動萬人

目睹鼎泰豐「雙標現場」 OL崩潰了諷：下次也講英文

