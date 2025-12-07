4女電梯互看不順眼吵到街頭 男友1人撂倒3女全送辦

〔記者陳建志／台中報導〕台中紀姓(48歲)、蔡姓(51歲)、杜姓女子(45歲)昨天清晨7點多，在中區一處酒吧喝完酒後，搭電梯時遇到另名吳姓女子(34歲)，雙方疑因電梯內音量太大，發生口角爭執，衝突並一路延伸到街頭，當時吳女的張姓男友(30歲)也到場，見女友被對方推倒抓狂，接連出拳將紀女、蔡女、杜女撂倒，演變成街頭大亂鬥，事後雙方互告傷害，警方依聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市警局第一分局昨天清晨7點52分接獲報案，指稱中區中山路與繼光街口有民眾在打架，警方到場時雙方已經沒有在打架，員警調查後發現，當時甲方紀姓女子(48歲)、蔡姓女子(51歲)、杜姓女子(45歲)，與乙方吳姓女子(34歲)原本互不相識，卻因從酒吧散場，恰巧搭上同一部電梯。

因雙方都略帶酒意，吳女與紀女在電梯裡互看不順眼發生衝突，並一路從一樓大廳延伸到街頭，吳女的張姓男友此時剛好來接她，見女友被對方欺負也加入戰局，雙方打成一團。

今天衝突現場畫面流出，只見雙方在街頭衝突時，吳女的張姓男友原本站在中間阻擋雙方，不料其中一名穿藍色衣服的女子，突然上前推了吳女一把，造成她踉蹌倒地，張男見狀抓狂，接連出拳將紀女、蔡女、杜女撂倒在地，其中還有人連續被擊倒兩次。

因雙方都堅稱是被欺負的一方，互控對方傷害，因人數超過3人，加上確實有拉扯推擠，警詢後依聚眾鬥毆及傷害罪嫌將5人移送法辦。

