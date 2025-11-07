4委員被提名人遭否決 NCC：無法處理節目內容核處案

（中央社記者趙敏雅台北7日電）立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，4位被提名人均遭到否決。NCC表示，現任委員剩3人，僅能召開諮議會議，無法舉行正式委員會議，不僅影響監理政策，也導致民眾申訴的節目內容核處案無法處理。

行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

立法院會上午進行NCC人事同意權案記名投票，在藍白均投下不同意票的情況下，4位被提名人全遭到否決。

NCC去年8月前原有7位委員，其中4人於去年7月31日任期屆滿，因此僅剩3位委員，分別是代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠。NCC主秘黃文哲指出，去年7月中NCC已修改內部作業要點，部分業務可透過諮詢會議方式處理。

黃文哲今天表示，目前委員諮議會議討論後，留待委員會議審議案共431件，包含法規修訂、廣播事業申換照、有線廣播電視營運計畫變更、節目內容核處等，尤其牽涉重大監理政策，如是否制定OTT專法。

黃文哲強調，盡量不讓外界因素影響民眾權益，「在不涉及修法的前提下，想辦法把能做的事都先做」，在打詐部分，NCC先修訂KYC（Know Your Customer）風險管理指引，防止人頭門號淪詐騙工具；在進口射頻器材（即新款手機、平板、遊戲機）方面，改成不須經委員會議審議事項，讓民眾使用新款產品。

今年多家廣電事業執照屆期，外界關注執照審理是否受影響。黃文哲表示，會先告訴頻道業者執照初審結果，同時，NCC也發函告知有線電視系統等業者，建議平台基於公共利益與視聽眾權益繼續播出。

至於節目內容核處案，黃文哲說明，受理民眾申訴後，基於維護言論自由，NCC會先要求業者自律，再依自律結果進一步判斷。目前都有開外部諮詢會議，但現有3位委員非傳播專業，均採自我約束，最終核處部分除屆期案件外，暫無法處理。（編輯：張均懋）1141107