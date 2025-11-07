4委員被提名人都被藍白封殺 NCC親曝持續「被癱瘓運作」
即時中心／徐子為報導
立法院會今（7）天進行NCC（國家通訊傳播委員會）人事同意權案記名投票，然而4位被提名人均被藍白聯手，以50:60否決封殺。對此，NCC表示，現任3名委員僅能召開諮議會議，無法舉行正式委員會議，不僅影響監理政策，也導致民眾申訴的節目內容申訴案無法處理。
行政院於7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。
立法院會上午進行NCC人事同意權案記名投票，在藍白均投下不同意票的情況下，4位被提名人全遭到否決。
NCC去（2024）年8月前原有7位委員，其中4人於去年7月31日任期屆滿，現在僅剩3位委員在任，分別是代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠。NCC主秘黃文哲指出，去年7月中NCC已修改內部作業要點，部分業務可透過諮詢會議方式處理。
黃文哲今表示，目前委員諮議會議討論後，留待委員會議審議案共431件，包含法規修訂、廣播事業申換照、有線廣播電視營運計畫變更、節目內容核處等，尤其牽涉重大監理政策，如是否制定OTT專法。
黃文哲強調，NCC已盡量不讓外在因素影響民眾權益，「在不涉及修法的前提下，想辦法把能做的事都先做」，在打詐部分，NCC先修訂KYC（Know Your Customer）風險管理指引，防止人頭門號淪詐騙工具；在進口射頻器材（新款手機、平板、遊戲機）方面，改成不須經委員會議審議，讓民眾可使用新款產品。
另外，由於今年多家廣電媒體執照到期要換照，對此，黃文哲表示，會先告訴頻道業者執照初審結果，同時，NCC也發函告知有線電視系統等業者，建議平台基於公共利益與視聽眾權益繼續播出。
至於廣電節目內容申訴案，黃文哲則坦言，基於維護言論自由，NCC會先要求業者自律，再依自律結果進一步判斷。目前都有開外部諮詢會議，但現有3位委員非傳播專業，均採自我約束，最終核處部分除屆期案件外，暫無法處理。
