4嫌涉為中國截取衛星資料 法國檢方展開司法調查

（中央社巴黎4日綜合外電報導）法國檢方今天表示，當局已逮捕4名涉嫌透過衛星為北京蒐集敏感軍事資料的人士，其中有兩人是中國公民。檢方在聲明中指出，網路犯罪部門已針對此案展開司法調查。

綜合法新社和路透社報導，巴黎檢察官辦公室指出，4名嫌疑人1月31日在法國西南部吉倫特（Gironde）地區被捕。當局表示，兩名中國人透過短期租屋服務網站Airbnb租用一處房產，企圖截獲包括軍事情報在內的資料。

檢方表示，這兩名中國公民入境法國，據悉是為了從「星鏈」（Starlink）獲取衛星數據，以及一些重要實體的資料，特別是軍事單位相關資訊，並將其傳回中國。

4人已被移交給調查法官，其中兩人還押候審。

他們申請簽證時，聲稱自己在一家專門研發無線通訊設備的公司擔任工程師。

檢方指出，另外兩名嫌疑人因涉嫌非法進口設備被捕，但未透露他們的身分。

法國國內安全總局（DGSI）也參與調查，相關調查重點在於「向外國實體非法洩露敏感資訊，可能損害國家利益」。這類行為最高可判處15年徒刑。

法國警方1月30日接獲報案，當地居民注意到有人安裝一個直徑約2公尺的衛星天線，這一情況恰好與當地網路中斷事件相吻合。

調查人員翌日展開搜索，發現一套連接衛星天線、可用於捕捉衛星數據的電腦系統。

國家無線電頻率管理局指出，現場存在「頻率干擾」以及「非法持有獲取電腦數據的技術設備」。

檢方表示，這套設備能夠「非法取得衛星下行鏈路，尤其是軍事單位之間的通訊」。

近月來，多起與中國有關的間諜案件在歐洲引發關注。中國方面否認相關指控，並反控西方國家從事駭客行為。中國駐法國大使館今天未立即回應置評要求。（編譯：劉文瑜）1150205