4嫌非法出口輝達先進晶片遭美逮捕 議員促立案追蹤晶片流向

美國司法部破獲非法出口輝達晶片至中國企圖並逮捕4名嫌犯。路透社



美國司法部週四（11/20）宣布破獲一起非法出口輝達先進晶片案，並逮捕包括兩名中國公民在內的4名嫌犯。美國聯邦眾議員表示，此案顯示中國正企圖利用各種方式取得美國先進技術，要求國會加速腳步立案要求追蹤晶片出口流向。

美國司法部週四發布聲明表示，4名在美嫌犯涉嫌非法出口遭管制的輝達（NVIDIA）晶片至中國而遭到逮捕。司法部表示，這4名嫌犯包括兩名中國公民，其中45歲的Jing Chen持F-1非移民學生簽證在佛州居住，另一人是38歲的Cham Li，住在加州。兩名落網美國公民分別是34歲佛州居民Hon Ning Ho和46歲的阿拉巴馬州居民雷蒙（Brian Curtis Raymond）。4人被以違反出口管制法和洗錢法起訴。

根據調查，4名嫌犯收受中方近400萬美元資金，偽造假合約及虛假文件出口受管制的輝達晶片，先送往馬來西亞或泰國再運抵中國。約400顆輝達A100GPU已於2024年10月至2025年1月之間送抵中國。

司法部表示，執法人員成功攔阻另外兩趟船期，嫌犯企圖出口10台使用H100GPU的惠普（Hewlett-Packard）超級電腦，以及50顆H200GPU至泰國再轉運中國。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，這起案件證明了美國必須有效防止中國取得先進技術。他說：「中國知道美國AI創新能力的優越性，會不擇手段地追趕。所以我們需要趕緊通過跨黨派支持的『晶片安全法』。」

穆勒納爾今年5月提出「晶片安全法案」（Chip Security Act）要求受管制的晶片在出口或在外國境內轉移前，必須裝設具備位置驗證功能的機制；如果業者發現這些晶片流向非指定的使用者，必須通報。

