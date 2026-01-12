4子公司創高帶動 國泰金去年稅後大賺1079億、累計EPS為7.08元

國泰金控今（12）日公布獲利自結數，銀行、產險、證券、投信等4家子公司去年稅後純益賺出歷史新高帶動下，國泰金去年稅後大賺1079.9億元，僅較前年自結數小幅衰退2.9%，累計每股稅後純益（EPS）為7.08元。

受到核心子公司國泰人壽去年12月按金管會責任準備金計提措施規定，增提全年稅前盈餘的30%至外匯價格變動準備金影響，國壽去年12月稅後淨損32.4億元，國泰金去年12月稅後淨損8.5億元。

國壽去年12月按金管會30%提存規定，增提約217.5億元至外準金，侵蝕國壽稅後純益174億元。國壽去年12月稅後淨損32.4億元，去年稅後純益565.5億元、年減15.8%。

國壽去年 12 月額外增提 217 億外準金，餘額達 1138 億

倘若無上述金管會的30%提存規定，國壽去年12月稅後純益141.6億元可創同期新高，主要來自國內外股票處分利益150億～200億元所貢獻，債券處分利益則是較少。

廣告 廣告

因去年12月增提217.5億元至外準金，加上新台幣對美元去年12月貶值3分，有匯兌利益，國壽去年12月底外準金餘額從11月底的852.6億元大幅走高到1138億元。

國泰世華去年稅後大賺 435 億，邁入「 4 字頭」新里程

國泰世華銀行方面，去年12月稅後純益17.6億元、年增28.5%，去年稅後純益435.1億元、年增13.5%，首次賺出稅後逾400億元的「4字頭」新里程。

國泰金控財務長陳晏如表示，國泰世華去年淨利息收入年增約12%，淨手續費收入年增約22%，財富管理淨手收也有逾2成的成長力道。

國泰金控財務長陳晏如12日解說獲利概況。（資料照，柯承惠攝）

複委託連 10 年稱霸市場，推升國泰證去年賺出 45 億新高

國泰證券去年12月稅後純益4.6億元、年增76.9%，去年稅後純益45億元、年增7.7%，累計獲利為史上全年新高。

陳晏如表示，國泰證的複委託業務連續10年市占率高居第一，推升經紀業務手續費收入貢獻公司獲利逾9成，國泰證的經紀手收去年成長逾10%。

核保利潤大增 34% ，助攻國泰產去年稅後大賺 37 億

國泰世紀產險去年12月稅後純益1.4億元、年減30.0%，去年稅後純益37.6億元、年增39.3%，累計獲利亦創下史上同期新高。

陳晏如表示，國泰產的核保利潤占公司稅前盈餘比重約6成，去年核保利潤年增約34%。

管理 AUM 上衝 2.4 兆，國泰投信去年賺出 27 億佳績

國泰投信去年12月稅後純益2億元、年減4.8%，去年稅後純益27.5億元、年增12.7%，累計獲利亦為同期最高。

陳晏如表示，國泰投信全年獲利創高，主要反映包含全權委託在內的總資產管理規模去年底達2.4兆元、年增約7%，帶動基金手續費收入成長。

更多風傳媒報導

