4家化粧大廠中鏢蘇丹紅！歐萊德董座哽咽「永久停產2養髮液」 退換貨資訊一次看

桃園衛生局24日至歐萊德工廠盤點，確認全數在庫，一瓶未流出。取自歐萊德官網



衛福部食藥署日前公布檢出蘇丹紅的化粧品，知名大廠歐萊德、古寶無患子、未來美、綠藤生機都中鏢，業者均已展開退換貨。其中，歐萊德今（11/25）召開記者會，創辦人、董事長葛望平哽咽宣布，2款引起疑慮的養髮液將永久停產。

食藥署日前截獲新加坡製原料含有禁用色素蘇丹4號，追查出至少14家下游化粧品業者使用，產品計有18項，是國內化粧品首度驗出蘇丹紅，立即進行下架回收作業。

歐萊德：沒有一瓶流入市面

其中，歐萊德2款問題品項為男用、女用養髮液，業者今召開記者會，董座葛望平表示，含有蘇丹紅的原料只採購1公斤，目前已全數封存，沒有一瓶流入市面，外銷的3306瓶也召回，為不讓消費者產生疑慮，決定今日起兩款產品全面停產。

歐萊德男用及女用養髮液已完成預防性下架。取自歐萊德官網

據歐萊德官網，民眾若買到兩款產品，不限批號，無論是否開封或使用，皆可憑瓶更換為咖啡因養髮液，或其他等值商品，回原購買通路便能辦理，若需跨通路換貨要聯絡專案LINE官方客服（https://lin.ee/tUuZPrp）處理。

古寶：主動退款給每名消費者

古寶無患子則在官網（https://shop.5soap.com/Article/Detail/101704）提出說明，表示「古寶亮澤修護潤唇膏3.5g（野芒果唇膏）」上月被中國機構評測發現有蘇丹紅疑慮後，一天內完成預防性下架，並向原廠及代工廠確認，同時自主送驗，期間因國內化粧品檢驗方法未完成，自主檢驗結果無法作為判斷依據，待食藥署確認後將再次送驗。

古寶亮澤修護潤唇膏3.5g（野芒果唇膏）用到含有蘇丹紅的原料，業者即刻下架，並無條件退款退貨。翻攝自網路

古寶無患子指出，受影響的產品製造日期為：MFG:2025.07.15、批號：125D12，已主動以簡訊、APP推播聯繫從上架以來訂購過古寶亮澤修護潤唇膏的每一位消費者，說明在狀況未明下，停止該產品銷售、提醒停止使用，並且已經自主完成退款/等值紅利點數。

未來美喊震驚：追究上游責任

未來美一款「超級Ａ醇緊緻煥膚卸妝膏」也使用到問題原料，業者在臉書及官網發聲明表示，原料進口商當初提供檢驗報告為「蘇丹紅零檢出」，因此得知消息他們也深感震驚，將追究上游廠商及相關供應鏈之責任，並 即刻停止所有與該原料廠商之任何合作

未來美「超級A醇緊緻煥膚卸妝膏」用到含有蘇丹紅的原料，業者公布批號，提供退換貨。翻攝網路、未來美臉書

未來美「超級A醇緊緻煥膚卸妝膏」檢出蘇丹紅，業者公布批號，提供退換貨。翻攝網路、未來美臉書

未來美表示，有疑慮批次為「MFG 2025.08.15 (Lot: TE815)」、「MFG 2025.06.24 (Lot: TE624)」、「MFG 2025.04.14 (Lot: TE414)」，已停止出貨、全面下架。

未來美指出，購買到產品的消費者，無論是否開封使用，即日起皆可聯繫官方客服（品牌FB粉絲專頁、品牌官方LINE或聯繫本公司客服中心02-87122362）辦理無條件退換貨。

綠藤生機：自主送驗遇法規困境

綠藤生機受影響的產品為「專心護唇油－莓紅版」， 業者於臉書及官網說明，產品自10月份出現疑慮以來，一天內完成預防性下架、主動通報主管機關，但啟動自主送驗時，遇到檢驗法規困境，經溝通終於本月12日獲得受理。

綠藤生技「專心護唇油－莓紅版」3個批次含有禁用蘇丹紅。食藥署提供

綠藤生機說，21日經主管機關公布檢驗結果後，確認今年6月起、批號M25062702產品受到影響，他們早已於上月27日暫停銷售，並展開無條件退貨，本月7日停止銷售，退貨時間延長為訂單完成後365天內。

綠藤生機指出，無論產品是否已開封、使用或使用完畢皆可辦理，於綠藤官網或直營專櫃購買者，填寫「直營通路表單」https://mygv.cc/u7rGp； 於momo、蝦皮官方旗艦館、博客來及其他合作通路購買者，則填寫「綠藤合作通路專屬表單」https://mygv.cc/pU983，或洽官方LINE客服https://mygv.cc/chat。

