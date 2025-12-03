4寶媽吳佩慈神隱多年罕露面 「47歲凍齡近況」曝光！

娛樂中心／江姿儀報導



47歲女星吳佩慈長相清秀，擁有模特兒般的高䠷身材，早期以「九頭身美少女」封號出道。後來她與香港富商紀曉波交往，10年內陸續生下4名子女，還為愛移居香港並退出演藝圈。吳佩慈近年淡出螢光幕，許久都未露面，也鮮少於個人社群發文曬照。近日她罕見公開露面，錄製影片幫身為香港議員的閨密老公楊哲安助選。





吳佩慈「10年生4寶」成百億貴婦 神隱多年「47歲凍齡近況」曝光！

47歲女星吳佩慈與香港富商紀曉波交往，生下4名子女，移居香港專心育兒。（圖／翻攝自IG＠jeremyyoung.hk）

吳佩慈近年低調鮮少露臉，生活重心回歸家庭，移居香港專心育兒，個人社群貼文停留在悼念好友大S（徐熙媛）的貼文，今年10月連生日都沒有發文慶祝。不過上月23日她久違公開露面，拍片為閨密老公楊哲安競選香港議員拉票。影片中她一身黑，搭配鑲鑽閃亮的項鍊、耳環，沉穩又優雅。她保養得宜，妝容清新淡雅，臉蛋依舊白皙透亮，氣色相當紅潤，完全看不出來已經是47歲的四寶媽了。

4寶媽吳佩慈神隱多年罕見露面，「凍齡近況」曝光。（圖／翻攝自IG＠jeremyyoung.hk）

根據《鏡週刊》報導，吳佩慈與香港女星楊張新悅是20多年的至交好友。影片中她先是對著鏡頭自我介紹「我是一個住在香港的四寶媽」，還大方稱讚閨密老公的為人，也透露私下交情。影片曝光，吳佩慈47歲凍齡近況吸引許多網友圍觀，不少粉絲留言驚呼「吳佩慈！」、「佩慈！」、「吳佩慈耶」。









原文出處：吳佩慈「10年生4寶」成百億貴婦 神隱多年「47歲凍齡近況」曝光！

