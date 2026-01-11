4寶爸偷吃小三激戰24次！行事曆加註露骨訊息成出軌鐵證

高雄人夫阿偉（化名）與一名女子小美（化名）發展婚外情，2人還發生了24次性關係。（示意圖／翻攝自pexels）





高雄一名人夫阿偉（化名）與妻子結婚多年，怎料他卻在2024年間，與一名女子小美（化名）發展婚外情，2人還發生了24次性關係，他還會在行事曆加註露骨訊息代表性行為的次數，被妻子發現後，憤而將小美告上法院。後經法官審理，小美確實侵害正宮的配偶權，因此須賠償20萬元，全案可上訴。

人夫與小三24次不倫戀

判決書指出，阿偉與妻子在2001年間結婚，2人婚後育有4名子女。未料阿偉竟對感情不忠，從2024年3月間，他竟與小美發展婚外情，在短短不到4個月的時間裡，他就和小美發生24次的性關係，2人不僅互喊老公、老婆，小美還甜喊「老公抱我去洗澡」、「給老公種草莓會痛嗎」等曖昧言語，加上發送穿著細肩帶、浴袍等衣物的照片，根本沒有把正宮放在眼裡。

令人訝異的是，阿偉還會把2人發生性行為的次數一一記錄在個人行事曆中，還寫下了大量露骨內容，也成為出軌鐵證。這件事被妻子發現後，阿偉也立即坦承外遇事實，她也在打電話向小美表明，願意與她碰面，希望雙方可以透過簽和解書解決問題，怎料小美不但不領情，還囂張回嗆「那你去告」。

正宮怒告求償

既然小美都這樣說了，正宮也二話不說直接將她告上法院，並求償99萬9,999元的精神撫慰金。不過，小美在法院上更是堅決否認有和阿偉發生性行為，2人只是普通朋友，沒有任何不正當關係。

法官認定侵害配偶權

但小美說法似乎不被法官採納。後續經高雄地院法官審理，小美的行為已超出社會一般可容忍範圍，也對他人婚姻的完整、安全與幸福造成重大破壞。正宮在得知丈夫出軌後，身心受到嚴重衝擊，甚至需接受心理諮商治療，可見婚姻關係已受到明顯傷害。綜合考量小美的職業及相關因素，法院判她要賠償新台幣20萬元，可提起上訴。

