4小黨成立「台灣前進陣線」備戰2026 王婉諭：第三勢力不是只有民眾黨

記者陳思妤／台北報導

4小黨成立「台灣前進陣線」備戰2026（圖／翻攝畫面）

時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨今（16）日共同召開「台灣前進陣線成立記者會：第三勢力、做伙前行」記者會。以「彩色版飛魚」為logo，一起簽署行動綱領與承諾書，以台灣主體、公平正義、永續環境、清廉政治以及地方民主為主要訴求，並共同承諾，在2026年地方選舉，選區不衝突，集中力量最大化，同時堅持與中國的敵我邊界，不與親中勢力曖昧勾結。

「台灣前進陣線」以「守護台灣主體性、追求公平正義、推動永續環境、打造清廉政治、落實地方民主」為核心，號召公民參與，改變政治文化。

廣告 廣告

時代力量黨主席王婉諭表示，2024 年大選，人民期待民眾黨能夠扮演第三勢力、制衡藍綠的角色。但是，民眾黨卻沒有扮演好這個角色，而是添加柴火、加入對抗。台灣人民看得很清楚，立法院有藍、綠、白三個黨，但卻沒有真正的第三勢力，只有執政的綠營跟反綠的藍白這兩個陣營。

王婉諭指出，「台灣前進陣線」有三個核心的目標，第一，要讓台灣不分朝野，在面對中國威脅時能團結一致；第二，要讓任何執政者、有權者，逃不過嚴格、理性的監督與制衡；第三，要透過良性競爭，帶領台灣社會向上提升。為了達成這些目標，必須要從2026年的地方選舉做起，提供不會讓人民猶豫、不需要含淚投票的選擇，來刺激議會政治的革新，也要透過選舉結果，讓台灣人民相信，有實力的第三勢力，不是只有民眾黨。

台灣基進黨主席王興煥在發言時指出，「台灣前進」（Taiwan Go Go）致敬1971年在威廉波特，台獨聯盟的前輩以飛機懸掛旗幟，宣傳「台灣獨立萬歲，Go Go Taiwan」對抗中華民國獨裁政權的義舉。

當面對九成民意拒絕中國統治，台灣基進的責任是集結忠於台灣的力量，透過本土在野的大團結，打造真正可被信賴的第三勢力，淘汰以第三勢力之名行投機之實的民眾黨；也要成為新的反對黨選擇，取代以反對之名破壞民主的國民黨。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯發言表示，台灣綠黨是台灣最老牌的第三勢力，1996年就創立，再過兩個月就滿30歲了。這30 年來，綠黨一直以來都是立場最堅定、底線最清楚的政黨。這是一次進步勢力的大合作，將有效整合珍貴的進步選票，衝破舊有政治框架，打造一股強大進步力量，為2026年地方選舉開創台灣民主史上最充滿希望的新局。​

小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵指出，這幾年台灣政治最大的問題是聲音很多，政治人物承擔的責任卻越來越少，主要的政黨靠的是情緒的動員、權力的計算還有表態的表演，但責任卻被放到一邊。她直指，國會藍白合讓人失望，看到更多政治計算。

林詩涵強調，如果不站出來一起為台灣政治再多做努力，下一代、身邊朋友們只會對政治越來越失望，這次站在一起就是為了不要再讓台灣增加政治激情，希望把政治拉回人民可以信任的位置，讓人民知道政治不是只有靠對立來運轉，合作不是不用被檢驗，權力也不是拿到了就不用負責任。

更多三立新聞網報導

黎智英3罪成立 王婉諭：中共統治下，所有人都可能成為下一個

時代力量成立2026選舉對策委員會 王婉諭：重新擦亮第三勢力招牌

年金破產倒數計時器又被調快！王婉諭怒轟藍白：歷史會記住這一天

翁曉玲談助理除罪！她轟「檢討被害者」曝傅崐萁1舉動：引火自焚

