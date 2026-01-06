政治中心／綜合報導

由台灣基進、時力等四個政黨，組成的台灣前進陣線，第一波議員候選人亮相，時代力量主席王婉諭表示，不滿台灣政治只剩對罵、算計，四個黨團結起來，希望帶來向上提升力量，被問到會不會再度參選新竹市長，王婉諭表示，內部仍在評估討論中。

由台灣基進、時代力量、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟，組成的台灣前進陣線，第一波提名的七位選將亮相，別上陣線別針，要打破政治惡鬥，帶來新氣象。

台灣綠黨議員參選人 甘崇緯：「塭仔圳重劃區是新北市翻轉居住正義最好的機會，而我們的中央政府行政院也說，這塊地方應該要蓋5%的社會住宅，但是我們的侯友宜市長，新北市市長只拿出了0.45%的土地，要來蓋社會住宅，哇差了11倍。」小民參政歐巴桑聯盟候選人陳宛毓：「想要決定資源土地環境跟制度的話，最後只會變成綁樁的人，或者是那些既得利益的人，來決定我們的生活，所以我們小歐盟在參選過程裡面，強調深化民主，我們希望跟每一個民眾對話。」

廣告 廣告

4小黨組"台灣前進陣線"! 王婉諭擬再戰竹市:討論中

時代力量黨主席王婉諭（圖／民視新聞）

七位選將中，吳欣岱將代表基進，投入台北港湖選區，甘崇緯參選新北新莊議員，陳宛毓將挑戰三重蘆洲選區，幾乎都是綠營票倉，勢必和民進黨候選人強碰，外界也好奇，主席王婉諭，會不會再批戰袍，投入新竹市長選戰？

4小黨組"台灣前進陣線"! 王婉諭擬再戰竹市:討論中

台灣前進陣線公布第一批提名選將（圖／民視新聞）

時代力量主席王婉諭：「我想不只是時代力量，包括基進、綠黨，然後小民參政歐巴桑聯盟，我們也都持續在評估縣市首長，是否有覺得需要我們去來為大家服務的地方，然後我們會持續深根地方，這部分都還在持續評估，持續討論當中。」台灣基進黨主席王興煥：「四個政黨跟我們的無黨籍的夥伴，整體協調的結果，所以不論是縣市議員的參選人，或是我們布局到縣市長的層級，這都是台灣前進內部的共識的結果，所以一定會相挺。」王婉諭回應，縣市長人選還在討論中，四個政黨將彼此相挺，力拼前進2026。

原文出處：4小黨組"台灣前進陣線"! 王婉諭擬再戰竹市:討論中

更多民視新聞報導

中國快看！賴清德接見歐洲議會友台小組 主席凱勒：強烈譴責軍演

黃國昌喊「辭立委再選市長」！林俊憲酸：國民黨連理都不理

北市3大新政策出爐 蔣萬安拍板：營養午餐全面免費

